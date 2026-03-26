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Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Solutia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce sa présence en Espagne grâce à un accord de collaboration avec Solutia, une société spécialisée dans les solutions de santé au travail et en milieu professionnel, ainsi que dans le recrutement dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé.

Fondée en 2014, Solutia propose des services exhaustifs et des prestations de conseil axés sur les environnements de travail sains, l’absentéisme, l’externalisation des soins de santé et la formation pour les organisations de tous les secteurs. La société fournit également des solutions de recrutement et de recherche de cadres spécialisées dans les sciences de la vie, les professionnels techniques, ainsi que les cadres intermédiaires et dirigeants, et dispose d’une expertise approfondie dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique, des technologies médicales et des soins de santé. Solutia aide les organisations à améliorer l’efficacité de leur personnel et à attirer des talents spécialisés grâce à des solutions sur mesure fondées sur des données.

« Nous nous engageons à faire progresser la manière dont les organisations attirent, développent et gèrent les talents dans un environnement de plus en plus complexe », a indiqué Cesar Castel, directeur général de Solutia. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’inscrire notre expertise spécialisée dans un contexte stratégique et numérique plus large, afin de proposer des solutions holistiques qui accélèrent la croissance durable de nos clients. »

« Solutia apporte une expertise sectorielle approfondie et une réputation d’excellence dans les solutions qui améliorent la santé organisationnelle et le développement scientifique », a ajouté Mark L. Vorsatz, président-directeur général d’Andersen. « Leurs capacités complètent parfaitement la plateforme multidisciplinaire d’Andersen Consulting, ce qui nous permet d’aider conjointement nos clients à optimiser leurs opérations, à renforcer la conformité et à mener à bien leur transformation. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme exhaustive de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, la technologie et la transformation par l’IA, ainsi que des solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité internationale et de conseil sur une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde et une présence dans plus de 1 000 sites par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalianDutchChinese TraditionalChinese Simplified

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