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ベンチャー・グローバルとエジソン、カルカシュー・パスに関する仲裁合意を発表

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バージニア州アーリントン＆ミラノ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ベンチャー・グローバルとエジソンは、カルカシュー・パス・プロジェクトをめぐる両社間で係争中の仲裁を解決するための商業契約を締結したことを共同で発表しました。

和解手続きは2026年第2四半期末までに完了する見込みであり、その時点で仲裁は終了します。本合意により仲裁は全面的な解決に至ります。和解の一環として、エジソンとベンチャー・グローバルは長期契約の想定を上回る追加貨物の欧州向け配送にも合意し、主にイタリア市場へのガス供給の支援を行います。初回出荷は2026年5月、イタリアのアドリア海LNGターミナルを予定しています。

本合意は両社の商業的協力関係を強化する重要な一歩であり、進行中の地政学的事象による混乱した状況下において、今後も引き続き供給を可能とするための基盤を確立するものです。

両社とも今回の合意を歓迎しており、これにより長期的供給が一層強固なものとなり、カルカシュー・パス・プロジェクトの重要な基盤顧客であるベンチャー・グローバルとエジソンとの商業的パートナーシップが強化されます。両社は今後も協力を継続していくことで、世界のLNG・ガス市場の安定化というベンチャー・グローバルの使命を追求し、イタリアのエネルギー供給の安定と安全を保証するエジソンの役割をさらに強固なものにしていく所存です。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

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