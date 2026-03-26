Andersen Consulting与Solutia达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Solutia达成合作协议扩大其在西班牙的业务布局，Solutia是一家专注于职业和职场健康解决方案以及生命科学和医疗保健领域人才招聘的公司。

Solutia成立于2014年，为各行各业的企业提供全面的服务和咨询，聚焦健康工作环境、缺勤管理、医疗保健外包和培训等领域。该公司还提供专注于生命科学、技术专业人员、中层和高管管理的招聘和猎头解决方案，在制药、生物技术、医疗技术和医疗保健行业拥有深厚专业能力。Solutia基于数据提供定制化解决方案，帮助企业提升员工效率并吸引专业人才。

Solutia董事总经理Cesar Castel表示：“我们致力于在日益复杂的环境中帮助企业优化吸引、培养和管理人才的方式。与Andersen Consulting的合作让我们能够将专业能力融入更广泛的战略和数字化场景，提供整体解决方案，助力客户实现可持续增长。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Solutia拥有深厚的行业专业能力，在提升组织健康和科学发展的解决方案方面有口皆碑。他们的能力与Andersen Consulting的多学科平台形成理想的互补，使我们能够共同帮助客户优化运营、加强合规并推动转型。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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