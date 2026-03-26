Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Solutia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn aanwezigheid in Spanje uit via een samenwerkingsovereenkomst met Solutia, een bedrijf gespecialiseerd in oplossingen voor tewerkstelling en gezondheid op het werk, alsook in de aanwerving in de sectoren van biowetenschappen en gezondheidszorg.

Solutia werd in 2014 opgericht. Het biedt uitgebreide diensten en consulting gericht op gezonde werkomgevingen, arbeidsverzuim, outsourcing in gezondheidszorg en opleiding voor organisaties in alle sectoren. Het bedrijf levert ook oplossingen voor aanwervingen en het zoeken van executives gespecialiseerd in biowetenschappen, technische professionals en middle- en executive management, met grondige expertise in de farmaceutische industrie, biotechnologie, medische technologie en de gezondheidszorgsector. Solutia helpt organisatie om de efficiëntie van het personeel te verbeteren en gespecialiseerd talent aan te trekken aan de hand van oplossingen op maat gebaseerd op gegevens.

“We zetten ons in om de manier waarop organisaties talent aantrekken, ontwikkelen en beheren in een steeds complexer wordende omgeving vooruit te helpen,” aldus Cesar Castel, algemeen directeur van Solutia. “De samenwerking met Andersen Consulting zorgt ervoor dat we onze gespecialiseerde expertise in een ruimere strategische en digitale context kunnen brengen, zodat we holistische oplossingen kunnen aanreiken die voor onze klanten duurzame groei versnellen.”

“Solutia brengt diepe expertise in deze sector en een reputatie van uitmuntendheid in oplossingen die bedrijfsgezondheid en wetenschappelijke ontwikkeling bevorderen,” voegt Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen, hieraan toe. “Hun capaciteiten vormen een perfecte aanvulling voor het multidisciplinaire platform van Andersen Consulting, wat ons in staat stelt om klanten te helpen hun activiteiten te optimaliseren, conformiteit te versterken en transformatie te bevorderen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

