Office of His Highness Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings與Gatbits IT Infrastructure宣布啟動GTBS數位生態系；主網預計於2026年4月上線

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Office of His Highness Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings與Gatbits IT Infrastructure合作，正式宣布啟動GTBS數位生態系統，這標誌著在全球Web3領域邁出了重要的一步。在此公告發布前，原生代幣GTBS Coin已於12月25日成功推出，而該生態系統的主網預計將於2026年4月上線。

GTBS代表了一個全方位整合Web3生態系統，結合區塊鏈、人工智慧、去中心化金融（DeFi）、娛樂、遊戲、媒體和雲端基礎設施於單一平台中。該生態系統建立在「承諾準時（All Commitment On Time）」的理念之上，專注於提供可靠性、可擴充性和實際應用價值。

GTBS旨在作為一個全面性的數位基礎設施，超越了獨立的加密貨幣平台，為用戶、開發者、創作者和企業提供整合式環境。其專有的Layer-1區塊鏈為各項服務之間的無縫互動提供動力，同時確保高速度、低交易成本和可擴展性。

該生態系統由多個核心組件構成，包括：GTBS Blockchain（高效能Layer-1網路）；GTBS Wallet（安全的資產管理）；GatBits Exchange（人工智慧驅動的交易平台）；GTBS Media / Flicksy（去中心化內容串流服務）；GTBS Games & Metaverse（Gugly）（支援邊玩邊賺與沉浸式體驗）；以及 GTBS Cloud（提供去中心化存儲與企業級解決方案）。

透過其整合方法和分階段推出的計劃，GTBS致力於推動實際應用普及應用，並從第一天起就支援廣泛的數位應用場景。即將到來的主網發布預期將釋放該生態系統的全部潛力，讓各方直接參與其去中心化基礎設施。

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