Office of His Highness Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum HoldingsとGatbits IT Infrastructure、GTBSデジタル・エコシステムの立ち上げを発表、メインネットは2026年4月に稼働予定

アラブ首長国連邦、ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Office of His Highness Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdingsは、Gatbits IT Infrastructureと連携し、GTBSデジタル・エコシステムの立ち上げを正式に発表しました。これは、グローバルなWeb3分野における重要な前進となります。本発表は、12月25日にネイティブコインであるGTBS Coinのローンチ成功を受けたものであり、同エコシステムのメインネットは2026年4月に稼働予定です。

GTBSは、ブロックチェーン、人工知能、分散型金融（DeFi）、エンターテインメント、ゲーム、メディア、クラウドインフラストラクチャを統合したフルスタック型のWeb3エコシステムです。「All Commitment On Time」という理念のもとに構築されており、信頼性、スケーラビリティー、および実社会での実用性の提供に重点を置いています。

GTBSは、包括的なデジタル・インフラストラクチャとして設計されており、単体の暗号資産プラットフォームにとどまらず、ユーザー、開発者、クリエイター、および企業向けの統合環境を提供します。GTBS独自のレイヤー1ブロックチェーンは、各種サービス間のシームレスな連携を実現するとともに、高速性、低トランザクションコスト、および高いスケーラビリティーを実現します。

本エコシステムは、高性能なレイヤー1ネットワークであるGTBS Blockchain、安全な資産管理を実現するGTBS Wallet、AI主導の取引プラットフォームであるGatBits Exchange、分散型コンテンツストリーミングサービスであるGTBS Media／Flicksy、Play-to-Earnおよび没入型体験を可能にするGTBS Games & Metaverse（Gugly）、ならびに分散型ストレージとエンタープライズ向けソリューションを提供するGTBS Cloudを含む主要要素を軸に構成されています。

統合的なアプローチと段階的な展開により、GTBSは実社会での普及を促進し、初日から幅広いデジタルユースケースを支える体制を整えています。今後のメインネットのローンチにより、同エコシステムの潜在能力が最大限に引き出され、分散型インフラストラクチャへの直接参加が可能になると期待されています。

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