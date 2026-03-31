Escritório de Sua Alteza Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings e Gatbits IT Infrastructure anunciam o lançamento do Ecossistema Digital GTBS; Mainnet prevista para abril de 2026

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O Escritório de Sua Alteza Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings, em colaboração com a Gatbits IT Infrastructure, anunciou oficialmente o lançamento do Ecossistema Digital GTBS, marcando um avanço significativo no espaço global da Web3. O anúncio segue o lançamento bem-sucedido da moeda nativa GTBS em 25 de dezembro, com a mainnet do ecossistema programada para entrar em operação em abril de 2026.

O GTBS representa um ecossistema Web3 completo que integra blockchain, inteligência artificial, finanças descentralizadas (DeFi), entretenimento, jogos, mídia e infraestrutura em nuvem em uma plataforma unificada. Baseado na filosofia de “Todos os Compromissos Cumpridos no Prazo”, o ecossistema se concentra em oferecer confiabilidade, escalabilidade e utilidade prática.

Projetado como uma infraestrutura digital abrangente, o GTBS vai além de plataformas criptográficas independentes, oferecendo um ambiente integrado para usuários, desenvolvedores, criadores e empresas. Seu blockchain proprietário de camada 1 permite a interação perfeita entre os serviços, garantindo alta velocidade, baixos custos de transação e escalabilidade.

O ecossistema é estruturado em torno de componentes-chave, incluindo o GTBS Blockchain, uma rede de camada 1 de alto desempenho; a GTBS Wallet para gerenciamento seguro de ativos; a GatBits Exchange, uma plataforma de negociação orientada por IA; o GTBS Media/Flicksy, um serviço descentralizado de streaming de conteúdo; o GTBS Games & Metaverse (Gugly), que possibilita experiências imersivas e de “jogar para ganhar“; e o GTBS Cloud, que oferece armazenamento descentralizado e soluções de nível empresarial.

Com sua abordagem integrada e implementação faseada, o GTBS está posicionado para impulsionar a adoção no mundo real e oferecer suporte a uma ampla gama de casos de uso digitais desde o primeiro dia. O lançamento da rede principal (mainnet) está previsto para liberar todo o potencial do ecossistema, permitindo a participação direta em sua infraestrutura descentralizada.

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