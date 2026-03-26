Visa führt datenschutzkonforme Zahlungsmethoden im Canton Network ein

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungen, gab heute bekannt, dass es dem Canton Network beitreten wird – als erstes großes globales Zahlungsunternehmen, das als „Super Validator“ fungiert –, um dazu beizutragen, die datenschutzkonforme Blockchain-Infrastruktur auf Banken und Finanzinstitute weltweit auszuweiten. Visa wird einer von 40 Super Validatoren auf Canton sein.

Dieser Schritt trifft den Kern einer zentralen Herausforderung für Finanzinstitute: Die gleiche Transparenz, die Blockchains so attraktiv macht, kann mit den Datenschutzanforderungen kollidieren, denen Finanzinstitute unterliegen. Canton Network, eine speziell für den regulierten Finanzsektor entwickelte Blockchain, verfügt von Anfang an über integrierte Datenschutzfunktionen, sodass Unternehmen eine gemeinsame Infrastruktur nutzen können, ohne sensible Daten preiszugeben.

Als Super Validator wird Visa Kunden unterstützen, die sich dafür entscheiden, ihre Abläufe im Canton Network durchzuführen und zu sichern, und dabei dieselben bewährten und zuverlässigen Standards anwenden, die das Unternehmen bereits heute beim Betrieb kritischer Zahlungssysteme einsetzt. Institutionen können Anwendungsfälle im Bereich der Stablecoin-Zahlungen, des Zahlungsverkehrs und der Finanzverwaltung erproben und skalieren, ohne ihre bestehenden Verfahren für Risikomanagement, Compliance und den operativen Betrieb ändern zu müssen.

„Viele Banken betrachten den Mangel an Datenschutz als entscheidendes Hindernis für die Verlagerung wesentlicher Aktivitäten auf die Blockchain“, sagte Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships bei Visa. „Durch unsere Tätigkeit als Super-Validator im Canton Network übertragen wir das Vertrauen, die Governance und die operative Disziplin auf Visa-Niveau, die das globale Netzwerk von Visa auszeichnen, auf eine datenschutzkonforme Blockchain-Infrastruktur, sodass regulierte Finanzinstitute Zahlungen auf die Blockchain verlagern können, ohne ihre Geschäftsabläufe neu überdenken zu müssen.“

Heute hat sich Canton auf den Kapitalmärkten weit verbreitet und ermöglicht die Emission und den Handel mit tokenisierten Finanzanlagen. Mit dem Beitritt von Visa wird Canton nun die Kapitalmärkte mit dem Zahlungsverkehr verbinden und On-Chain-Zahlungen direkt in das Canton-Ökosystem integrieren.

Über das Canton Network

Viele Finanzinstitute haben öffentliche Blockchains gemieden, da jeder die Transaktionsdetails einsehen kann, was Bedenken hinsichtlich Transparenz, Datenlecks und Compliance aufwirft.

Das konfigurierbare Datenschutzmodell von Canton ist für reale Anwendungsfälle konzipiert – Banken können keine Gehaltsabrechnungen durchführen, wenn die Gehälter öffentlich einsehbar sind, und Handelsunternehmen können nicht jede Position und jeden Handel offenlegen, ohne die Preisbildung zu beeinträchtigen. Canton verbindet ein hohes Maß an Datenschutz mit der Möglichkeit, verschiedene Anwendungen und Ressourcen im selben Netzwerk miteinander zu verbinden. Institutionen können die Blockchain-Technologie einführen, ohne dabei die Vertraulichkeit oder die Kontrolle zu beeinträchtigen.

„Canton wurde von Anfang an so konzipiert, dass es den Anforderungen des regulierten Finanzsektors gerecht wird“, sagte Eric Saraniecki, Head of Network Strategy bei Digital Asset und Mitbegründer von Canton. Die Beteiligung von Visa als Super-Validator unterstreicht, dass diese Technologie das Experimentierstadium hinter sich gelassen hat und nun als produktionsreife Infrastruktur zur Verfügung steht. Die Einbindung von Zahlungen in die Blockchain neben Vermögenswerten eröffnet die nächste Phase der Finanzmärkte, in der Transaktionen mit der Geschwindigkeit der Blockchain abgewickelt werden können und dabei privat, sicher und konform bleiben.“

Visas umfassendere Strategie für Stablecoins

Die Beteiligung von Visa baut auf den bisherigen Aktivitäten des Unternehmens im Bereich digitale Vermögenswerte und Stablecoins auf, darunter:

Stablecoin-Abwicklung, die weltweit eine annualisierte Run Rate von 4,6 Milliarden US-Dollar erreicht hat

an Stablecoins gebundene Karten mit mehr als 130 Programmen in über 50 Ländern

eine spezialisierte Stablecoin-Beratungssparte von Visa Consulting & Analytics (VCA), die Kunden – von Finanzinstituten bis hin zu Fintech-Unternehmen – in Bezug auf Stablecoin-Strategien und On-Chain-Fähigkeiten berät. VCA kann Kunden dabei unterstützen, zu beurteilen, inwieweit die Teilnahme am Canton Network und an anderen Initiativen mit ihren Zielen im Einklang steht.

Da Visa nun sowohl die Zahlungs- als auch die Governance-Ebene auf Canton abdeckt, können Finanzinstitute dieses Netzwerk über einen Partner nutzen, den sie bereits kennen und dem sie vertrauen, ohne ihre bestehenden Abläufe grundlegend umgestalten zu müssen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist das Canton Network?

Canton ist ein öffentliches, zugangsfreies Blockchain-Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, die strengen Anforderungen regulierter Finanzinstitute zu erfüllen, und datenschutzkonforme Transaktionen auf einer gemeinsamen Infrastruktur mit einer Governance auf institutionellem Niveau ermöglicht.

F: Warum ist eine datenschutzkonforme Blockchain notwendig?

Viele Finanzinstitute stehen öffentlichen Blockchains aufgrund von Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Compliance und Governance skeptisch gegenüber. Banken können keine Gehaltsabrechnungen durchführen, wenn die Gehälter öffentlich einsehbar sind, und Handelsunternehmen können keine Transaktionen tätigen, wenn Positionen, Sicherheiten oder Margenbewegungen sichtbar sind. Als datenschutzkonformes, aber öffentliches Blockchain-Netzwerk ermöglicht Canton den freien Transfer solcher Vermögenswerte, ohne dass vertrauliche Daten offengelegt werden.

F: Was ist ein Super Validator und warum ist das wichtig?

In Blockchains tragen Validatoren dazu bei, Transaktionen zu verifizieren und die Integrität des Netzwerks zu gewährleisten. Im Canton Network ist ein Super-Validator eine ausgewählte Rolle, die hochgradig vertrauenswürdigen Institutionen vorbehalten ist, die die Kerninfrastruktur des Netzwerks verwalten und durch verstärkte Netzwerkaktivität einen Mehrwert für das Canton-Ökosystem schaffen.

F: Welche Rolle spielt Visa als Super Validator?

Als Super Validator mit Stimmrecht bei Entscheidungen über die Zukunft des Canton-Netzwerks wird Visa maßgeblich an der Gestaltung der kritischen Zahlungsinfrastruktur mitwirken und es Banken und Finanzinstituten ermöglichen, die Blockchain in großem Maßstab einzuführen.

F: Warum jetzt?

Die Beteiligung von Visa unterstützt Banken dabei, die Blockchain-Technologie zu nutzen, ohne sensible Finanzdaten offenzulegen. Dies wird dazu beitragen, die Blockchain-Technologie für den praktischen, institutionellen Einsatz zu etablieren.

F: Wer profitiert davon?

Banken, Großunternehmen und regulierte Finanzinstitute, die sich mit Blockchain-basierten Anwendungsfällen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Abwicklung und Treasury befassen, bei denen Datenschutz, Sicherheit und Compliance von entscheidender Bedeutung sind.

F: Wie geht es weiter?

Visa wird mit Finanzinstituten zusammenarbeiten, um Canton in die Produktion zu überführen, wo es bestehende Zahlungs-, Abwicklungs- und Treasury-Strategien ergänzt, wobei das Unternehmen auf seine Erfahrung im Betrieb von Anwendungen, Infrastruktur und verschiedenen Blockchain-Netzwerken zurückgreift. Visa bleibt über alle Netzwerke hinweg kettenunabhängig, was im Einklang mit seinem institutionellen Ansatz steht, bei dem Zahlungen an erster Stelle stehen. Unternehmen, die daran interessiert sind, potenzielle relevante Bereiche für ihre Krypto- und Stablecoin-Strategien zu verstehen und zu bewerten, können sich per E-Mail an VCA@visa.com an einen Berater der VCA Stablecoins Advisory Practice wenden.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

Über Canton Network

Das Canton Network ist die einzige öffentliche, zugangsfreie Blockchain, die speziell für den institutionellen Finanzsektor entwickelt wurde und auf einzigartige Weise Datenschutz, Compliance und Skalierbarkeit vereint. Unter der Leitung der Canton Foundation und unter Beteiligung führender globaler Finanzinstitute ermöglicht Canton eine sichere Synchronisierung und Abwicklung in Echtzeit über mehrere Anlageklassen hinweg auf einer gemeinsamen, interoperablen Infrastruktur. Das Open-Source-Netzwerk wird durch seinen nativen Token, den Canton Coin, betrieben und unterstützt eine dezentrale Governance sowie die gemeinsame Entwicklung von Anwendungen. Es ist die bewährte Verbindung zwischen dem Potenzial der Blockchain und der Kraft der globalen Finanzwelt, die dafür sorgt, dass Finanzströme so fließen, wie sie sollten. Erfahren Sie mehr unter: canton.network.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.