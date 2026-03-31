Office of His Highness Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings与Gatbits IT Infrastructure联合宣布推出GTBS数字生态系统；主网定于2026年4月上线

迪拜，阿联酋--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Office of His Highness Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings（Sheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum殿下控股公司办公室）与Gatbits IT Infrastructure合作，正式宣布推出GTBS数字生态系统，这标志着全球Web3领域迈出了重要一步。此前，该生态系统的原生代币GTBS Coin已于12月25日成功上线，其主网计划于2026年4月正式上线。

GTBS是一个全栈Web3生态系统，将区块链、人工智能、去中心化金融（DeFi）、娱乐、游戏、媒体及云基础设施整合到一个统一的平台上。该生态系统秉承“所有承诺，准时兑现”（All Commitment On Time）的理念，致力于提供可靠性、可扩展性和实际应用价值。

作为一套全面的数字基础设施，GTBS向用户、开发者、创作者和企业提供了集成化的环境，因此超越了独立的加密货币平台。其专有的第一层区块链（Layer-1）支持跨服务无缝交互，同时确保高速、低交易成本和可扩展性。

该生态系统围绕若干核心组件构建，包括：高性能第一层网络GTBS Blockchain；用于安全资产管理的GTBS Wallet；由人工智能驱动的交易平台GatBits Exchange；去中心化内容流媒体服务GTBS Media / Flicksy；支持“边玩边赚”及沉浸式体验的GTBS Games & Metaverse（Gugly）；以及提供去中心化存储和企业级解决方案的GTBS Cloud。

凭借其一体化策略和分阶段推出模式，GTBS 致力于推动实际应用，并从一开始就支持广泛的数字应用场景。即将启动的主网预计将释放该生态系统的全部潜力，使用户能够直接参与其去中心化基础设施。

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