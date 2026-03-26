Visa s’apprête à apporter des solutions de paiement préservant la confidentialité au Canton Network

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V), un leader mondial des paiements numériques, a annoncé aujourd’hui qu’elle rejoignait le Canton Network en tant que première grande entreprise de paiement mondiale à occuper le rôle de Super Validateur (« Super Validator »). Visa contribuera ainsi à étendre les infrastructures préservant la confidentialité de la blockchain aux banques et institutions financières du monde entier et fera partie des 40 Super Validateurs de Canton.

Cette évolution répond directement à un défi majeur auquel sont confrontées les institutions financières : en effet, la transparence, qui constitue l’un des principaux atouts des blockchains, peut entrer en conflit avec les exigences de confidentialité auxquelles ces institutions sont soumises. Le Canton Network, une blockchain conçue pour la finance réglementée, intègre la confidentialité dès sa conception, permettant ainsi aux organisations d’utiliser une infrastructure partagée sans pour autant compromettre la confidentialité des informations sensibles.

En tant que Super Validateur, Visa aidera les clients qui souhaitent exploiter et sécuriser leurs opérations sur le Canton Network, en appliquant les mêmes normes éprouvées et fiables que celles qu’elle utilise actuellement pour gérer ses systèmes de paiement critiques. Les institutions pourront tester et déployer à grande échelle divers cas d’utilisation liés aux paiements, au règlement et à la trésorerie en stablecoins, sans modifier leurs pratiques actuelles en matière de gestion des risques, de conformité et d’opérations.

« De nombreuses banques considèrent que l’absence de confidentialité constitue un obstacle majeur à la migration d’activités significatives vers la blockchain », a déclaré Rubail Birwadker, responsable mondial des Produits de croissance et des Partenariats stratégiques chez Visa. « En intervenant en tant que Super Validateur sur le Canton Network, nous apportons la confiance, la gouvernance et la rigueur opérationnelle propres au réseau mondial de Visa, à une infrastructure blockchain qui préserve la confidentialité. L’objectif est que les institutions financières réglementées puissent effectuer des paiements sur la blockchain sans avoir à modifier leur mode de fonctionnement. »

Aujourd’hui, Canton a largement été adopté sur les marchés financiers, où il facilite l’émission et la négociation d’actifs financiers tokenisés. Avec l’arrivée de Visa, Canton va désormais relier les marchés financiers aux systèmes de paiement et intégrer les paiements sur la blockchain directement dans l’écosystème Canton.

À propos du Canton Network

Jusqu’à présent, de nombreuses institutions financières évitaient les blockchains publiques, car tout le monde peut y voir les détails des transactions, ce qui suscite des inquiétudes en termes de transparence, de fuites de données et de conformité.

Le modèle de confidentialité configurable de Canton répond à des cas d’utilisation concrets : les banques ne peuvent pas gérer la paie si les salaires sont rendus publics, et les sociétés de courtage ne peuvent pas divulguer chaque positionnement et chaque transaction sans nuire à la détermination des cours. Canton allie une confidentialité élevée à la possibilité de connecter différentes applications et différents actifs au sein d’un même réseau. Les institutions ont ainsi la possibilité d’adopter la blockchain sans faire de compromis en termes de confidentialité ou de contrôle.

« Canton a été conçu dès le départ pour satisfaire aux exigences du secteur financier réglementé », a déclaré Eric Saraniecki, responsable de la stratégie réseau chez Digital Asset et cocréateur de Canton. « La participation de Visa en tant que Super Validateur confirme que cette technologie a dépassé le stade expérimental pour devenir une infrastructure prête à être déployée. L’intégration des paiements sur la blockchain, parallèlement aux actifs, ouvre la voie à la prochaine phase des marchés financiers, dans laquelle les transactions pourront s’effectuer à la vitesse de la blockchain tout en restant privées, sécurisées et conformes. »

Stratégie générale de Visa en matière de stablecoins

La participation de Visa s’inscrit dans le prolongement de ses travaux actuels sur les actifs numériques et les stablecoins, notamment :

le règlement en stablecoins, qui a atteint un rythme annualisé de 4,6 milliards USD à l’échelle mondiale

les cartes liées aux stablecoins, avec plus de 130 programmes dans plus de 50 pays

un service spécialisé de conseil en stablecoins (Stablecoins Advisory Practice) proposé par Visa Consulting & Analytics (VCA), qui accompagne des clients allant des institutions financières aux fintechs au sujet de leurs stratégies en matière de stablecoins et de leurs capacités blockchain. VCA est en mesure d’aider ses clients à évaluer dans quelle mesure leur participation au Canton Network et à d’autres initiatives s’aligne sur leurs objectifs.

Maintenant que Visa couvre à la fois la couche de paiement et la couche de gouvernance sur Canton, les institutions financières ont la possibilité d’explorer ce réseau par l’intermédiaire d’un partenaire qu’elles connaissent déjà et en qui elles ont confiance, sans avoir à réorganiser leurs opérations existantes.

Foire aux questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que le Canton Network ?

Canton est un réseau blockchain public sans autorisation conçu pour répondre aux exigences strictes des institutions financières réglementées. Il permet d’effectuer des transactions sur une infrastructure partagée tout en préservant la confidentialité, dans le cadre d’une gouvernance de niveau institutionnel.

Q : Pourquoi une blockchain préservant la confidentialité est-elle nécessaire ?

Jusqu’à présent, de nombreuses institutions financières se sont montrées réticentes à l’égard des blockchains publiques, en raison de préoccupations liées à la confidentialité, à la conformité et à la gouvernance. Les banques ne peuvent pas gérer leurs services de paie si les salaires sont rendus publics, et les sociétés de courtage ne peuvent pas effectuer de transactions si les positions, les garanties ou les variations de marge sont visibles. En tant que réseau blockchain public mais respectueux de la confidentialité, Canton permet à ce type d’actifs de circuler librement sans exposer de données confidentielles.

Q : Qu’est-ce qu’un Super Validateur et pourquoi est-ce que cela a de l’importance ?

Sur les blockchains, les validateurs aident à vérifier les transactions et à préserver l’intégrité du réseau. Sur le Canton Network, le rôle de Super Validateur est réservé à des institutions hautement fiables qui contribuent à la gestion de l’infrastructure centrale du réseau et apportent une valeur ajoutée à l’écosystème Canton en stimulant l’activité du réseau.

Q : Quel est le rôle de Visa en tant que Super Validateur ?

En tant que Super Validateur, Visa disposera d’un droit de vote qui lui permettra d’influencer les décisions futures concernant le Canton Network. L’entreprise contribuera ainsi à définir les infrastructures de paiement essentielles, permettant aux banques et aux institutions financières d’adopter la blockchain à grande échelle.

Q : Pourquoi maintenant ?

La participation de Visa permettra aux banques d’utiliser la blockchain sans exposer leurs données financières sensibles. Cela permettra de passer d’une utilisation expérimentale de la blockchain à une utilisation institutionnelle dans le monde réel.

Q : À qui cela profite-t-il ?

Aux banques, aux grandes entreprises et aux institutions financières réglementées qui envisagent de recourir à la blockchain dans les domaines des paiements, des règlements et de la trésorerie, autant de cas d’utilisation qui exigent confidentialité, sécurité et conformité.

Q : Et ensuite ?

Visa prévoit de collaborer avec les institutions pour intégrer Canton dans la production là où ce réseau viendra compléter les stratégies existantes en matière de paiement, de règlement et de trésorerie. Pour ce faire, elle s’appuiera sur son expérience dans la gestion d’applications, d’infrastructures et de réseaux blockchain multiples. Visa restera neutre vis-à-vis des blockchains, conformément à son approche institutionnelle axée sur les paiements. Les organisations souhaitant comprendre et évaluer les domaines potentiels d’intérêt pour leurs stratégies en matière de cryptomonnaies et de stablecoins peuvent contacter un conseiller de la Stablecoins Advisory Practice de VCA par courriel à l’adresse VCA@visa.com.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les vendeurs, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout, et considèrent l’accès comme fondamental pour l’avenir du mouvement de l’argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Visa.com.

À propos du Canton Network

Le Canton Network est la seule blockchain publique et sans autorisation spécialement conçue pour la finance institutionnelle, alliant de manière unique confidentialité, conformité et évolutivité. Géré par la Canton Foundation avec la participation d’institutions financières mondiales de premier plan, il permet une synchronisation et un règlement sécurisés en temps réel pour de multiples classes d’actifs sur une infrastructure partagée et interopérable. Ce réseau open source fonctionne grâce à son jeton natif, le Canton Coin, et permet une gouvernance décentralisée ainsi que le développement collaboratif d’applications. En permettant aux flux financiers de circuler comme ils le devraient, le Canton Network représente le lien éprouvé entre la promesse de la blockchain et la puissance de la finance mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur canton.network.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.