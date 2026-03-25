Visa porterà i pagamenti che tutelano la privacy nel Canton Network

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato che entrerà a far parte del Canton Network come la prima importante società globale di pagamenti in qualità di Super Validator, per aiutare a estendere l'infrastruttura blockchain che tutela la privacy a banche e istituti finanziari di tutto il mondo. Visa sarà uno dei 40 Super Validators su Canton.

L'iniziativa affronta direttamente una sfida fondamentale per le istituzioni finanziarie: la stessa trasparenza che rende così attraenti le blockchain può scontrarsi con le aspettative di privacy che regolano le attività degli istituti finanziari.

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