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Visa porterà i pagamenti che tutelano la privacy nel Canton Network

Visa è la prima società di pagamenti selezionata per diventare un Super Validator sul Canton Network, dove aiuterà le banche e gli istituti finanziari a integrare nuovi flussi di pagamento nella blockchain

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha annunciato che entrerà a far parte del Canton Network come la prima importante società globale di pagamenti in qualità di Super Validator, per aiutare a estendere l'infrastruttura blockchain che tutela la privacy a banche e istituti finanziari di tutto il mondo. Visa sarà uno dei 40 Super Validators su Canton.

L'iniziativa affronta direttamente una sfida fondamentale per le istituzioni finanziarie: la stessa trasparenza che rende così attraenti le blockchain può scontrarsi con le aspettative di privacy che regolano le attività degli istituti finanziari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Visa - Contatti per i media
Jackie Dresch - jdresch@visa.com
Conor Febos – cfebos@visa.com

Canton - Contatti per i media
Paul Patella - paul.patella@digitalasset.com
Maya Bogle - maya.bogle@digitalasset.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

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