La Oficina de su Alteza el Jeque Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum (Holdings), en colaboración con Gatbits IT Infrastructure, anunció el lanzamiento del ecosistema digital GTBS; la red principal estará disponible en abril de 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--La Oficina de su Alteza el Jeque Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum (Holdings), en colaboración con Gatbits IT Infrastructure, anunció oficialmente el lanzamiento del ecosistema digital GTBS, lo que marca un avance significativo en el espacio global de la Web3. El anuncio se produce tras el exitoso lanzamiento de la moneda nativa GTBS el 25 de diciembre, con la red principal del ecosistema programada para entrar en funcionamiento en abril de 2026.

GTBS representa un ecosistema Web3 integral que incorpora cadena de bloques, inteligencia artificial, finanzas descentralizadas (DeFi), entretenimiento, videojuegos, medios y una infraestructura de computación en la nube dentro de una plataforma unificada. Construido bajo la filosofía de "All Commitment On Time" ("Cumplimiento puntual de cada compromiso"), el ecosistema se centra en ofrecer confiabilidad, escalabilidad y utilidad en el mundo real.

Diseñado como una infraestructura digital integral, GTBS va más allá de las plataformas de criptomonedas independientes: ofrece un entorno integrado para usuarios, desarrolladores, creadores y empresas. Su cadena de bloques de primera capa, de desarrollo propio, permite una interacción fluida entre los servicios, lo que asegura alta velocidad, bajos costos de transacción y escalabilidad.

El ecosistema se estructura en torno a componentes clave, entre ellos: GTBS Blockchain, una red de alto rendimiento de primera capa; GTBS Wallet, para la gestión segura de activos; GatBits Exchange, una plataforma de negociación impulsada por inteligencia artificial; GTBS Media / Flicksy, un servicio descentralizado de transmisión de contenidos; GTBS Games & Metaverse (Gugly), que ofrece experiencias de juego con recompensas y propuestas inmersivas; y GTBS Cloud, que ofrece almacenamiento descentralizado y soluciones de nivel empresarial.

Con su enfoque integrado y un desarrollo por etapas, GTBS está posicionada para impulsar la adopción en el mundo real y respaldar una amplia variedad de casos de uso digitales desde el primer día. Se espera que el próximo lanzamiento de la red principal desbloquee todo el potencial del ecosistema, permitiendo la participación directa en su infraestructura descentralizada.

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