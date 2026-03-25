Andersen Consulting accueille la société collaboratrice Stratis Consulting en Irlande

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a conclu un accord de collaboration avec Stratis Consulting, une société basée à Dublin spécialisée dans les relations de travail stratégiques, les stratégies de talents et la politique du lieu de travail.

Créé en 2017, Stratis Consulting est un cabinet-conseil reconnu pour son expertise approfondie en relations de travail et en stratégie de leadership. Le cabinet travaille en étroite collaboration avec les cadres supérieurs, les administrateurs et les responsables des RH en tant que conseiller de confiance pour concevoir des solutions pratiques et centrées sur les personnes qui renforcent l'engagement, optimisent l'efficacité du leadership et alignent la stratégie des équipes sur les objectifs commerciaux à long terme. Stratis Consulting accompagne les entreprises durant les activités de fusacs et autres changements majeurs pour assurer une pratique efficace et la mise en œuvre de stratégies des effectifs.

« Chez Stratis, nous pensons que la stratégie des personnes rendue possible par des relations de travail réussies est une stratégie commerciale », déclare Brendan McGinty, associé directeur de Stratis Consulting. « Notre objectif est d’aider les entreprises à reconnaître la valeur des relations de travail stratégiques pour faire progresser leur programme en matière de personnel et le traduire en un impact significatif sur les activités et le lieu de travail. Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous pouvons étendre cette philosophie à une plateforme plus large, en aidant les entreprises du monde entier à cultiver la capacité de leadership, à renforcer l’engagement des effectifs et à mener la transformation avec détermination et confiance. »

« Stratis apporte une vaste expertise en matière de transformation des effectifs et de relations de travail », déclare Mark L. Vorsatz, président et CEO mondial d’Andersen. « Son rôle de chef de file dans l’élaboration de stratégies modernes sur le lieu de travail complète notre plateforme de conseil et renforce notre capacité à fournir des solutions intégrées qui favorisent des performances organisationnelles durables. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 spécialistes à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

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