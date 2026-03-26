Visa将在Canton Network推出具备隐私保护能力的支付解决方案

美国旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字支付领域的领先企业Visa（纽约证券交易所代码：V）今日宣布，将加入Canton Network，成为首家在该网络担任“超级验证节点”（Super Validator）的全球性支付公司，旨在推动具备隐私保护能力的区块链基础设施在全球银行及金融机构中的应用与延展。Visa亦将成为Canton Network约40个超级验证节点之一。

这一举措直面金融机构长期以来的核心难题：区块链所带来的高度透明性虽是其关键优势，却可能与金融机构在监管框架下必须遵循的隐私保护要求产生冲突。Canton Network作为专为受监管金融体系打造的区块链网络，自底层架构起即嵌入隐私保护机制，使机构在共享基础设施的同时，无需披露敏感信息。

作为“超级验证节点”（Super Validator），Visa将为选择在Canton Network上开展并保障业务运行的客户提供支持，并将其在现有关键支付系统中所秉持的高可靠性与可信标准引入该网络。借助这一能力，金融机构可在不改变既有风险管理、合规框架及运营体系的前提下，探索并加速推进稳定币支付、清算结算及资金管理等应用场景的规模化落地。

Visa全球增长产品与战略合作负责人Rubail Birwadker表示：“对许多银行而言，隐私保障不足，往往成为其将关键业务迁移至链上的主要掣肘。通过在Canton Network担任‘超级验证节点’，我们将把Visa全球网络所秉持的高标准信任机制、治理体系与运营严谨性引入具备隐私保护能力的区块链基础设施，助力受监管的金融机构在无需重塑既有运营模式的前提下，实现支付业务的链上化运行。”

当前，Canton已在资本市场实现广泛应用，为代币化金融资产的发行与交易提供支撑。随着Visa的加入，Canton将进一步打通资本市场与支付体系之间的连接，将链上支付能力直接融入其生态体系之中。

关于Canton Network

鉴于公共区块链的交易信息对外高度可见，可能带来透明度过高、数据泄露及合规风险等隐忧，许多金融机构长期以来对其应用持审慎态度。

Canton采用可配置的隐私模型，专为现实业务场景而设计——若薪资信息完全公开，银行将难以开展薪酬发放；若交易机构披露全部持仓与交易细节，则将对价格发现机制产生不利影响。Canton 在强化隐私保护的同时，实现同一网络内不同应用与资产的互联互通，使机构能够在不削弱机密性与控制力的前提下应用区块链技术。

Digital Asset网络战略负责人、Canton联合创始人Eric Saraniecki表示：“Canton自设计之初即以满足受监管金融体系的需求为核心。Visa以‘超级验证节点’身份的加入，进一步印证该技术已从试验探索阶段迈向可投入生产环境的成熟基础设施。随着支付与资产在链上的融合发展，金融市场正迈入新的发展阶段——交易不仅具备区块链所带来的高效流转能力，同时亦能兼顾隐私保护、安全性与合规性。”

Visa稳定币战略的整体布局

Visa此次参与建立在其既有的数字资产与稳定币业务基础之上，进一步拓展相关布局，具体包括：

稳定币结算：全球年化交易规模已达46亿美元

稳定币关联支付卡：已在50多个国家推出超过130个项目

Visa咨询与分析（Visa Consulting & Analytics，VCA）设立的专业稳定币咨询服务：面向金融机构及金融科技公司等客户，提供稳定币战略与链上能力方面的咨询支持，并协助评估参与Canton Network及其他相关举措与其业务目标之间的契合度

随着Visa在Canton网络同时覆盖支付层与治理层，金融机构可依托这一既熟悉且值得信赖的合作伙伴，深入探索该网络，无需对既有运营体系进行重大调整。

常见问题（FAQ）

问：什么是Canton Network？

Canton是一个面向受监管金融机构打造的公共、无许可区块链网络，旨在满足其严苛的监管与运营要求。在共享基础设施之上，Canton支持具备隐私保护能力的交易，并配备机构级治理机制。

问：为何需要具备隐私保护能力的区块链？

鉴于对隐私、合规及治理方面的顾虑，许多金融机构对公共区块链始终持审慎态度。例如，一旦薪酬信息完全公开，银行将难以开展薪资发放；若持仓、抵押品或保证金变动对外可见，交易机构亦难以正常执行交易。Canton作为一个兼具公共网络属性与隐私保护能力的区块链，使此类资产能够在网络中自由流转，同时无需披露敏感数据。

问：什么是“超级验证节点”，为何其至关重要？

在区块链网络中，验证节点负责交易验证并维护网络的整体完整性。而在Canton Network上，“超级验证节点”是一项仅授予高度可信机构的精选角色，这些机构不仅参与核心网络基础设施的维护与治理，还通过推动网络活动的增长，为Canton生态持续注入价值。

问：Visa作为“超级验证节点”将发挥什么作用？

作为“超级验证节点”，Visa将拥有参与网络治理并就Canton网络未来发展方向进行投票的权利，进而影响关键决策。同时，Visa亦将参与关键支付基础设施的构建，助力银行及金融机构加速实现区块链技术的规模化应用。

问：为何选择在此时推进？

Visa的加入使银行能够在不暴露敏感金融数据的前提下应用区块链技术，从而加速推动区块链从概念验证走向面向真实业务场景的机构级应用落地。

问：哪些机构将从中受益？

对于正在探索基于区块链的支付、清算结算及资金管理等应用场景，且对隐私保护、安全性与合规性具有严格要求的银行、大型企业及各类受监管金融机构而言，该方案将带来切实价值与应用机遇。

问：下一步将如何推进？

Visa将与各类机构合作，推动Canton在生产环境中的应用落地，使其与现有支付、清算结算及资金管理战略形成有机衔接，并充分发挥Visa在应用层、基础设施以及多区块链网络运营方面的经验优势。Visa将继续秉持以支付为核心、面向机构客户的“链中立”策略，在不同区块链网络之间保持灵活与兼容。对于有意深入了解并评估加密资产及稳定币相关应用场景的机构，可通过发送邮件至VCA@visa.com，联系Visa咨询与分析（VCA）稳定币咨询团队获取进一步支持。

关于Visa

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信包容性经济可以让每个人在任何地方得到提升和发展，并将金融可及性视为未来资金流动的基础。如需了解更多信息，请访问 Visa.com 。

关于Canton Network

Canton Network是目前唯一专为机构金融打造的公共、无许可区块链网络，在隐私保护、合规性与可扩展性之间实现独特融合。该网络由Canton Foundation负责治理，并由全球领先金融机构共同参与，支持在共享且具备互操作性的基础设施上，实现多类资产的实时、安全同步与结算。作为一个开源网络，Canton由其原生代币Canton Coin提供支持，并支持去中心化治理及协同应用开发。Canton以成熟实践连接区块链技术的潜力与全球金融体系的需求，推动金融以更高效、顺畅的方式运转。更多信息请访问：canton.network。

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