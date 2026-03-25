アンダーセン・コンサルティング、アイルランドのストラティス・コンサルティングと協業を開始

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、戦略的な労使関係、人事戦略、職場方針を専門とするダブリン拠点のストラティス・コンサルティングと協業契約を締結したと発表しました。

2017年に設立されたストラティス・コンサルティングは、労使関係およびリーダーシップ戦略における高度な専門性で知られるアドバイザリー企業です。同社は信頼できるアドバイザーとして、経営幹部や取締役会、人事部門のリーダーと緊密に連携し、従業員エンゲージメントの向上、リーダーシップの有効性強化、そして人材戦略と長期的な事業目標の整合を実現する、実践的かつ人を重視したソリューションの設計を行っています。また、M&A（合併・買収）や大規模な組織変革に直面する企業を支援し、人材戦略の効果的な実行と定着を確実なものとしています。

ストラティス・コンサルティングのマネジング・パートナーであるブレンダン・マクギンティ氏は次のように述べています。「当社では、良好な労使関係に支えられた人事戦略こそが事業戦略であると考えています。私たちの目標は、企業が戦略的な労使関係の価値を理解し、人材施策の推進に活かしながら、それを実質的な事業および職場への成果へと結び付けることを支援することです。アンダーセン・コンサルティングとの協業を通じて、この考え方をより広い基盤へと展開し、グローバル企業がリーダーシップ能力を高め、従業員エンゲージメントを向上させ、明確な目的意識と自信を持って変革を推進できるよう支援していきます」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルザッツは次のように述べています。「ストラティスは、人材変革および労使関係に関する豊富な専門知識を有しています。現代の職場戦略の形成における同社のリーダーシップは、当社のコンサルティング基盤を補完し、持続的な組織パフォーマンスを推進する統合的なソリューション提供能力を一層強化します」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバル・コンサルティング企業です。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、世界50,000人以上の専門家と1,000以上の拠点網を通じて、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリーに関する高度な専門サービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任組合であり、世界中の加盟事務所および提携事務所を通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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