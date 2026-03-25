A Andersen Consulting firma parceria com a Stratis Consulting na Irlanda

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firma um Acordo de Colaboração com a Stratis Consulting, uma empresa sediada em Dublin especializada em relações trabalhistas estratégicas, gestão de pessoas e políticas de trabalho.

Fundada em 2017, a Stratis Consulting é uma consultoria reconhecida por sua profunda expertise em relações trabalhistas e estratégia de liderança. A empresa trabalha em estreita colaboração com executivos seniores, conselhos e líderes de RH como consultora de confiança para desenvolver soluções práticas e centradas nas pessoas que aprimoram o engajamento, fortalecem a eficácia da liderança e alinham a estratégia de força de trabalho aos objetivos de negócios de longo prazo. A Stratis Consulting apoia organizações que passam por fusões e aquisições e grandes mudanças na empresa para garantir a prática e a implementação eficazes de estratégias de força de trabalho.

“Na Stratis, acreditamos que a estratégia de pessoas, viabilizada por relações trabalhistas bem-sucedidas, é estratégia de negócios”, disse Brendan McGinty, sócio-gerente da Stratis Consulting. “Nosso objetivo é ajudar as organizações a reconhecerem o valor das relações trabalhistas estratégicas para impulsionar suas estratégias de gestão de pessoas e traduzi-las em impactos significativos nos negócios e no ambiente de trabalho. Por meio da nossa colaboração com a Andersen Consulting, podemos estender essa filosofia a uma plataforma mais ampla, ajudando organizações globais a cultivar a capacidade de liderança, aprimorar o engajamento da força de trabalho e navegar pela transformação com propósito e confiança.”

“A Stratis traz uma vasta experiência em transformação da força de trabalho e relações trabalhistas”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Sua liderança na definição de estratégias modernas para o ambiente de trabalho complementa nossa plataforma de consultoria e fortalece nossa capacidade de fornecer soluções integradas que impulsionam o desempenho organizacional sustentável.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

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