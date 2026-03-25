Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Stratis Consulting z Irlandii

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z firmą Stratis Consulting z siedzibą w Dublinie, która specjalizuje się w relacjach pracowniczych o znaczeniu strategicznym, strategiach w dziedzinie personelu oraz politykach obowiązujących w miejscach pracy.

Założona w 2017 r. firma doradcza Stratis Consulting słynie z bogatej wiedzy fachowej na temat relacji pracowniczych i strategii kierowniczych. Firma ściśle współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla, zarządami i kierownikami działów HR, zapewniając zaufane doradztwo w zakresie opracowywania praktycznych rozwiązań ukierunkowanych na pracowników i umożliwiających zwiększenie zaangażowania, wzmocnienie efektywności działań kierownictwa i dostosowanie strategii w dziedzinie personelu do długoterminowych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Stratis Consulting wspiera organizacje w zarządzaniu procesami fuzji i przejęć oraz istotnymi zmianami zachodzącymi w strukturze firmy w celu zapewnienia skutecznej praktyki i realizacji strategii pracowniczych.

– Stratis stoi na stanowisku, że strategie pracownicze oparte na efektywnych relacjach z pracownikami stanowią prawdziwe strategie biznesowe – powiedział Brendan McGinty, wspólnik zarządzający Stratis Consulting. – Pragniemy pomagać organizacjom w uznaniu wartości strategicznych relacji pracowniczych dla realizacji planów działania w zakresie personelu i przełożenia ich na istotne efekty biznesowe i wpływ na miejsce pracy. Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy stosować tę filozofię w ramach szerzej zakrojonej platformy, wspierając organizacje z całego świata w kultywowaniu potencjału przywódczego, wzmacnianiu zaangażowania pracowników i stawianiu czoła transformacji z rozmysłem i bez obaw.

– Stratis zapewnia bogatą wiedzę fachową w dziedzinie transformacji personelu i relacji pracowniczych – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej wiodąca rola w kształtowaniu nowoczesnych strategii dla miejsc pracy dopełnia naszą platformę konsultingową i wzmacnia nasz potencjał pod względem dostarczania zintegrowanych rozwiązań przyczyniających się do trwałych wyników organizacji.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

