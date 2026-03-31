Le bureau de Son Altesse Cheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings et Gatbits IT Infrastructure annoncent le lancement de l'écosystème numérique GTBS ; le réseau principal est prévu pour avril 2026

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Le Bureau de Son Altesse Cheikh Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings, en collaboration avec Gatbits IT Infrastructure, a annoncé officiellement le lancement de l'écosystème numérique GTBS, marquant une avancée majeure dans la sphère Web3. Cette annonce fait suite au lancement réussi de la cryptomonnaie GTBS le 25 décembre, le réseau principal de l'écosystème devant être mis en service en avril 2026.

GTBS représente un écosystème Web3 de bout en bout intégrant la blockchain, l'intelligence artificielle, la finance décentralisée (DeFi), le divertissement, les jeux, les médias et l'infrastructure cloud au sein d'une plateforme unifiée. Fondé sur le principe des « Engagements toujours tenus », cet écosystème vise à garantir fiabilité, scalabilité et utilité concrète.

Conçue comme une infrastructure numérique complète, GTBS va au-delà des plateformes crypto autonomes en offrant un environnement intégré aux utilisateurs, développeurs, créateurs et aux entreprises. Sa blockchain propriétaire de couche 1 assure une interaction fluide entre les services tout en assurant une vitesse élevée, des coûts de transaction réduits et la scalabité.

L'écosystème est structuré autour de composants clés, notamment la blockchain GTBS, un réseau de couche 1 haute performance ; le portefeuille GTBS garantissant une gestion sécurisée des actifs ; GatBits Exchange, une plateforme de trading alimentée par l'IA ; GTBS Media / Flicksy, un service de streaming de contenu décentralisé ; GTBS Games & Metaverse (Gugly), permettant le modèle Play-to-Earn et des expériences immersives ; et GTBS Cloud, offrant un stockage décentralisé et des solutions de niveau entreprise.

Grâce à son approche intégrée et à un déploiement progressif, GTBS est bien positionnée pour favoriser une adoption concrète et prendre en charge de nombreux cas d'utilisation numériques dès le début. Le prochain lancement du réseau principal devrait libérer tout le potentiel de l'écosystème et permettre une participation directe à son infrastructure décentralisée.

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