Andersen Consulting新增爱尔兰合作公司Stratis Consulting

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于都柏林的Stratis Consulting达成合作协议，后者是一家专注于战略雇佣关系、人才战略和职场政策领域的公司。

Stratis Consulting成立于2017年，是一家在雇佣关系和领导力战略方面拥有深厚专业知识的咨询公司。作为值得信赖的顾问，该公司与高管、董事会和人力资源负责人紧密合作，设计实用、以人为本的解决方案，以提高员工敬业度、强化领导效能，并使人才战略与长期业务目标保持一致。Stratis Consulting为正在进行并购活动和面临重大变革的组织提供支持，确保人才战略的有效实践和实施。

Stratis Consulting管理合伙人Brendan McGinty表示：“Stratis相信，由成功的雇佣关系支撑的人才战略就是业务战略。我们的目标是帮助组织认识到战略雇佣关系在推进人才议程，并将其转化为有意义的业务和职场影响方面的价值。通过与Andersen Consulting的合作，我们可以将这一理念推广到更广泛的平台，帮助全球组织培养领导能力、提高员工敬业度，并带着目标和信心应对变革。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Stratis在人才转型和雇佣关系方面拥有丰富的专业知识。其在制定现代职场战略方面的领导力与我们的咨询平台形成互补，将增强我们提供一体化解决方案的能力，从而推动组织实现可持续的绩效表现。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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