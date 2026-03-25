Andersen Consulting incorpora Stratis Consulting, empresa colaboradora con sede en Irlanda

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting suscribe un acuerdo de colaboración con Stratis Consulting, una empresa con sede en Dublín especializada en relaciones laborales estratégicas, gestión de recursos humanos y políticas de gestión del entorno laboral.

Fundada en 2017, Stratis Consulting es una firma de consultoría reconocida por su amplia experiencia en relaciones laborales y estrategia de liderazgo. La firma colabora estrechamente con altos ejecutivos, consejos de administración y líderes de recursos humanos como asesor de confianza para diseñar soluciones prácticas y centradas en las personas que mejoren el compromiso, fortalezcan la eficacia del liderazgo y alineen la estrategia de recursos humanos con los objetivos empresariales a largo plazo. Stratis Consulting apoya a las organizaciones en procesos de fusiones y adquisiciones y en cambios importantes en la empresa para garantizar la implementación efectiva de estrategias de recursos humanos.

“En Stratis, creemos que una estrategia de gestión del talento basada en relaciones laborales exitosas es, en realidad, una estrategia empresarial”, afirmó Brendan McGinty, socio director de Stratis Consulting. “Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a reconocer el valor de unas relaciones laborales estratégicas para impulsar su agenda de gestión del talento y traducirla en un impacto significativo en el negocio y el entorno laboral. Gracias a nuestra colaboración con Andersen Consulting, podemos extender esta filosofía a una plataforma más amplia, ayudando a organizaciones globales a cultivar el liderazgo, mejorar el compromiso de sus empleados y afrontar la transformación con propósito y confianza”.

“Stratis aporta una vasta experiencia en transformación de la fuerza laboral y relaciones laborales“, comentó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Su liderazgo en la configuración de estrategias modernas para el lugar de trabajo complementa nuestra plataforma de consultoría y fortalece nuestra capacidad para ofrecer soluciones integradas que impulsan un desempeño organizacional sostenible“.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, impuestos, asesoría legal, valoración, movilidad global y consultoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

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