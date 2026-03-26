Andersen Consulting indgår samarbejde med Stratis Consulting i Irland

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Stratis Consulting, der er et Dublin-baseret firma med speciale i strategiske ansættelsesforhold, personalepolitik og arbejdspladspolitikker.

Stratis Consulting blev grundlagt i 2017 og er et rådgivningsfirma, der er anerkendt for sin dybe ekspertise inden for ansættelsesforhold og ledelsesstrategi. Firmaet arbejder tæt sammen med topledere, bestyrelser og hr-ledere som betroet rådgiver for at udvikle praktiske, menneskecentrerede løsninger, der øger engagement, styrker ledelseseffektivitet og tilpasser arbejdsstyrkens strategi med langsigtede forretningsmål. Stratis Consulting støtter organisationer i forbindelse med fusioner og opkøb samt større forandringsprocesser for at sikre effektiv implementering af arbejdsstyrkestrategier.

"Hos Stratis mener vi, at personalestrategi i kombination med succesfulde ansættelsesforhold er forretningsstrategi," udtalte Brendan McGinty, administrerende partner hos Stratis Consulting. "Vores mål er at hjælpe organisationer med at erkende værdien af strategiske ansættelsesforhold for at fremme deres personaleanliggender og omsætte den til reelle resultateter i forretningen og på arbejdspladsen. Gennem vores samarbejde med Andersen Consulting kan vi udbrede denne filosofi på en bredere platform og hjælpe globale organisationer med at styrke ledelsesevner, øge medarbejderengagement og navigere i forandringer med formål og selvtillid."

"Stratis tilfører en stor ekspertise inden for transformation af arbejdsstyrken og ansættelsesforhold," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen Consulting. "Virksomhedens lederskab i udviklingen af moderne arbejdspladsstrategier supplerer vores konsulentplatform og styrker vores evne til at levere integrerede løsninger, der skaber bæredygtige resultater for organisationer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og øvrige advisory-ydelser via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsvirksomheder. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentydelser gennem sine medlems- og samarbejdsvirksomheder verden over.

