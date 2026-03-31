L'Ufficio di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings e Gatbits IT Infrastructure annunciano il lancio di GTBS Digital Ecosystem; la mainnet è prevista per aprile 2026

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--L'Ufficio di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings, in collaborazione con Gatbits IT Infrastructure, ha ufficialmente annunciato il lancio del GTBS Digital Ecosystem, segnando un significativo passo avanti nello spazio globale Web3. L'annuncio segue il successo del lancio del GTBS Coin nativo il 25 dicembre, con il mainnet dell'ecosistema il cui lancio è previsto per aprile 2026.

GTBS rappresenta un ecosistema completo Web3 che integra blockchain, intelligenza artificiale, finanzia decentralizzata (DeFi), intrattenimento, gaming, media e infrastruttura cloud in un'unica piattaforma.

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