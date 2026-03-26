Visa將為Canton Network提供隱私保護支付功能

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的數位支付公司Visa (NYSE:V) 今日宣布，將加入Canton Network，成為首家擔任超級驗證者（Super Validator）的全球大型支付公司，協助全球銀行和金融機構擴展隱私保護型區塊鏈基礎設施。Visa將成為Canton Network 40家超級驗證者中的一員。

此舉直擊金融機構面臨的核心挑戰：區塊鏈的透明度雖極具吸引力，但也可能與金融機構營運所遵循的隱私預期相衝突。專為受監理之金融領域打造的區塊鏈Canton Network從一開始便內建了隱私保護機制，因此機構可以在共享基礎設施上安全運行，而不會洩露敏感資訊。

作為超級驗證者，Visa將運用其目前營運關鍵支付系統所採用的可靠標準，為選擇在Canton Network上執行並確保營運安全的客戶提供支援。機構無需改變其現有的風險、法遵和營運管理方式，即可嘗試並擴展穩定幣支付、結算和資金管理等應用情境。

「許多銀行認為，缺乏隱私是阻礙其將重要業務活動轉移到鏈上的一大障礙。」Visa全球成長產品與策略合作主管Rubail Birwadker表示，「作為在Canton Network上的超級驗證者，我們將Visa全球網路所特有的Visa級信任、治理和營運嚴謹性引入到保護隱私的區塊鏈基礎設施中，從而使受監理之金融機構無需重新思考其營運方式即可實現鏈上支付。」

如今，Canton已廣泛應用於資本市場，為代幣化金融資產的發行和交易提供支援。隨著Visa的加入，Canton將連結資本市場和支付，並將鏈上支付直接引入Canton生態系統。

關於Canton Network

許多金融機構一直對公共區塊鏈敬而遠之，因為任何人都可以查看交易詳情，這引發了人們對透明度、資料外洩和法遵的擔憂。

Canton的可配置隱私模型專為實際應用場景而設計——如果薪資公開，銀行就無法處理薪資發放；交易公司若不隱瞞部分持倉與交易，將會損害價格發現機制。Canton提供強大的隱私保護功能，並能將同一網路上的不同應用程式與資產相互連結。機構可以在不犧牲機密性和控制權的前提下採用區塊鏈技術。

「Canton始終致力於滿足受監理金融產業的需求。」Digital Asset網路策略主管、Canton共同創辦人Eric Saraniecki表示，「Visa作為超級驗證者的參與進一步證明了這項技術已經超越實驗階段，發展成為可用於生產的成熟基礎設施。支付與資產一起上鏈將開啟金融市場的新階段，屆時交易不僅能以區塊鏈的速度進行，更能同時確保隱私、安全與法遵。」

Visa更廣泛的穩定幣策略

Visa的參與建立在其現有的數位資產和穩定幣業務之上，其中包括：

穩定幣結算，目前在全球的年化運行規模已達46億美元

與穩定幣掛鉤的卡片，已在超過50個國家推出130多個計畫

由Visa諮詢與分析（VCA）提供的專門穩定幣諮詢業務，為從金融機構到金融科技公司的客戶提供穩定幣策略和鏈上能力方面的諮詢服務。VCA可幫助客戶評估參與Canton Network及其他相關計畫如何契合其發展目標。

Visa現已覆蓋Canton的支付層和治理層，金融機構可透過其熟悉且信任的合作夥伴探索該網路，而無需對現有營運進行徹底改造。

常見問題

問：什麼是Canton Network？

Canton是一個無需授權的公共區塊鏈網路，旨在滿足受監理之金融機構的嚴格要求，能在具備機構級治理的共享基礎設施上實現保護隱私的交易。

問：為什麼需要隱私保護的區塊鏈？

許多金融機構由於對隱私、法遵和治理的擔憂，一直對公共區塊鏈持謹慎態度。如果薪資公開，銀行就無法處理薪資發放；如果持倉、擔保品或保證金變動一覽無遺，交易公司就無法進行交易。作為一個具備隱私保護功能的公共區塊鏈網路，Canton允許此類資產自由流動，同時不會洩露機密資料。

問：什麼是超級驗證者？它為何如此重要？

在區塊鏈中，驗證者負責驗證交易並維護網路完整性。在Canton Network中，超級驗證者是一個經過嚴格篩選的角色，僅授予高度可信的機構，它們透過提升網路活躍度來協助管理核心網路基礎設施，並為Canton生態系統創造價值。

問：Visa作為超級驗證者起到什麼作用？

作為超級驗證者，Visa擁有投票權，可以影響Canton網路未來的決策方向，將協助決定關鍵的支付基礎設施，使銀行及金融機構得以大規模採用區塊鏈技術。

問：為什麼選在現在？

Visa的參與讓銀行能夠在不洩露敏感財務資料的情況下使用區塊鏈技術。這將有助於推動區塊鏈技術在現實世界中的機構級應用。

問：誰將從中受益？

銀行、大型企業和受監理之金融機構正在探索基於區塊鏈的支付、結算和資金管理應用場景，這些場景需兼顧隱私、安全和法遵保障。

問：下一步是什麼？

Visa將與各機構合作，將Canton投入實際運作，使其能與現有的支付、結算和財資策略相輔相成，並運用Visa在應用程式、基礎設施及多個區塊鏈網路營運方面的豐富經驗。Visa秉持支付優先的機構級策略，在各網路間保持區塊鏈中立性。有興趣瞭解和評估其加密貨幣和穩定幣策略潛在相關領域的機構，可寄送電子郵件至：VCA@visa.com，聯繫VCA穩定幣諮詢部門的顧問。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、賣家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連接世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信包容性經濟可以讓每個人在任何地方得到提升和發展，並將金融可及性視為未來資金流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com 。

關於Canton Network

Canton Network是唯一專為機構金融打造的、無需授權的公共區塊鏈，獨特地融合了隱私保護、法遵和可擴展性。Canton由Canton基金會管理，並匯集全球頂尖金融機構共同參與，透過共享且互通的基礎設施，實現跨多種資產類別的即時、安全同步與結算。該開源網路由其原生代幣——Canton Coin驅動，並支援去中心化治理與協作式應用程式開發。它是連結區塊鏈潛力與全球金融實力的可靠橋樑，讓資金流動回歸應有的軌道。瞭解更多資訊，請造訪：canton.network。

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