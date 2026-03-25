Andersen Consulting voegt samenwerkingspartner Stratis Consulting in Ierland toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Stratis Consulting, een in Dublin gevestigd bureau dat gespecialiseerd is in strategische arbeidsverhoudingen, personeelsstrategie en beleid op de werkvloer.

Stratis Consulting, opgericht in 2017, is een adviesbureau dat wordt erkend om zijn diepgaande expertise op het gebied van arbeidsverhoudingen en leiderschapsstrategie. Het bureau werkt nauw samen met senior leidinggevenden, besturen en HR-leiders als vertrouwde adviseur om praktische, mensgerichte oplossingen te ontwerpen die de betrokkenheid vergroten, de effectiviteit van het leiderschap versterken en de personeelsstrategie afstemmen op de bedrijfsdoelstellingen op de lange termijn. Stratis Consulting ondersteunt organisaties bij het omgaan met fusies en overnames (M&A) en ingrijpende veranderingen binnen het bedrijf, om zo een effectieve uitvoering en implementatie van personeelsstrategieën te waarborgen.

"Bij Stratis geloven we dat een personeelsstrategie – mogelijk gemaakt door succesvolle arbeidsverhoudingen – in wezen een bedrijfsstrategie is," aldus Brendan McGinty, Managing Partner van Stratis Consulting. "Ons doel is organisaties te helpen de waarde van strategische arbeidsverhoudingen te erkennen bij het bevorderen van hun personeelsagenda, en deze te vertalen naar een betekenisvolle impact op zowel het bedrijf als de werkvloer. Dankzij onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we deze filosofie op een breder platform uitdragen en wereldwijde organisaties helpen hun leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen, de betrokkenheid van het personeel te vergroten en transformatieprocessen doelgericht en vol vertrouwen te doorlopen."

"Stratis brengt een schat aan expertise mee op het gebied van personeelstransformatie en arbeidsverhoudingen," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun leidende rol bij het vormgeven van moderne strategieën voor de werkvloer vormt een aanvulling op ons adviesplatform en versterkt ons vermogen om geïntegreerde oplossingen te leveren die leiden tot duurzame organisatorische prestaties."

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid dienstenpakket aanbiedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies. Dit gebeurt via een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties, gerealiseerd door aangesloten firma's en samenwerkingspartners. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesoplossingen levert via zijn aangesloten firma's en samenwerkingspartners over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.