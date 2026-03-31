Amt Seiner Hoheit Scheich Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings und Gatbits IT Infrastructure kündigen den Start des GTBS Digital Ecosystem an; Mainnet für April 2026 geplant

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Das Amt Seiner Hoheit Scheich Hamdan Bin Ahmed Al Maktoum Holdings hat in Zusammenarbeit mit Gatbits IT Infrastructure den offiziellen Start des GTBS Digital Ecosystem bekannt gegeben und damit einen bedeutenden Schritt im globalen Web3-Bereich vollzogen. Die Ankündigung folgt auf die erfolgreiche Einführung des nativen GTBS Coin am 25. Dezember. Das Mainnet des Ökosystems soll im April 2026 in Betrieb genommen werden.

GTBS stellt ein Full-Stack-Web3-Ökosystem dar, das Blockchain, künstliche Intelligenz, dezentrale Finanzen (DeFi), Unterhaltung, Gaming, Medien und Cloud-Infrastruktur in einer einheitlichen Plattform integriert. Das Ökosystem basiert auf der Philosophie „All Commitment On Time“ (Alle Zusagen termingerecht) und soll in erster Linie Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen praxisnahen Nutzen bieten.

Anders als alleinstehende Krypto-Plattformen verfügt GTBS über eine umfassende digitale Infrastruktur, die Nutzern, Entwicklern, Kreativen und Unternehmen eine integrierte Umgebung bietet. Die firmeneigene Layer-1-Blockchain ermöglicht eine nahtlose Interaktion über Services hinweg und gewährleistet dabei hohe Geschwindigkeit, niedrige Transaktionskosten und Skalierbarkeit.

Die Struktur des Ökosystems basiert auf Schlüsselkomponenten wie der GTBS Blockchain – ein hochleistungsfähiges Layer-1-Netzwerk, GTBS Wallet für eine sichere Vermögensverwaltung, GatBits Exchange – eine KI-gestützte Handelsplattform, GTBS Media / Flicksy – ein dezentraler Content-Streaming-Service, GTBS Games & Metaverse (Gugly), das Play-to-Earn und immersive Erlebnisse ermöglicht sowie GTBS Cloud, die dezentralisierte Speicher- und unternehmenstaugliche Lösungen bietet.

Mit seinem integrierten Ansatz und der schrittweisen Einführung ist GTBS darauf ausgerichtet, die praktische Anwendung voranzutreiben und eine breite Palette digitaler Anwendungsfälle von Beginn an zu unterstützen. Der bevorstehende Start des Mainnets soll das volle Potenzial des Ökosystems erschließen und die direkte Teilnahme an seiner dezentralen Infrastruktur ermöglichen.

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