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Andersen Consulting歡迎愛爾蘭Stratis Consulting以合作公司的身分加入其平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與Stratis Consulting達成合作協議。總部位於都柏林的Stratis Consulting專精戰略僱用關係、人才策略與職場政策。

成立於2017年的顧問公司Stratis Consulting憑藉僱用關係與領導戰略方面的深厚專長享譽業界。該公司的諮詢服務深受企業信賴，與資深高管、董事會及人資主管密切合作，規劃切實可行的人本解決方案，以提升員工敬業度、發揮領導成效，並協調人力資源策略與長期業務目標。Stratis Consulting協助企業組織走過併購過程與公司重大變動，確保營運績效並實施人力戰略。

「Stratis深信理想的商業策略應該是可創造成功僱用關係的人力戰略。」Stratis Consulting管理合夥人Brendan McGinty說，「我們的目標是協助企業認識策略性僱用關係的價值——也就是如何藉此推動人才發展議程，並轉化為對業務及工作環境具有實質意義的影響。我們與Andersen Consulting合作，將這份理念推展到覆蓋面更大的平台，協助全球企業組織培育領導力、提升員工敬業度，並懷著目標與信心駕馭變革進程。」

「Stratis將貢獻它在勞動力轉型與僱用關係方面豐富的專業知識。」Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz說，「它塑造現代工作場所策略的能力一流，與我們的顧問平台相輔相成，可以增強我們提供整合解決方案的能力，進而帶動企業締造永續績效成長。」

Andersen Consulting是一家全球性諮詢機構，提供涵蓋企業策略、商業、技術與人工智慧轉型、人力資本解決方案在內的全套綜合服務。Andersen Consulting深度整合Andersen Global的多面向服務模式，透過成員公司及合作公司在其全球平台提供世界級的諮詢、稅務、法律、估值、全球流動及各類專業顧問服務。該平台號召全球逾5萬名專業人士，業務網絡遍及全球1000多個地點。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，經由遍佈全球的成員公司所及合作公司提供各類諮詢解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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