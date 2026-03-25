SLB、NVIDIAとエネルギー業界向けAIの産業化を推進

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルエネルギーテクノロジー企業であるSLB（NYSE：SLB）は、エネルギー業界向けの重要なAIインフラおよびモデルを設計・導入するため、NVIDIAとの技術協業の拡大を発表しました。

本取り組みは、3つの戦略的要素に焦点を当てています。

データセンター向けモジュール設計：SLBは、NVIDIAのDSX AI ファクトリー向けのモジュール設計パートナーを務めます。コンポーネントをオフサイトで製造するこのモジュール方式により、品質と信頼性の向上を実現するとともに、コストを抑え、労働力制約を緩和し、リードタイムを短縮します。また、迅速かつ柔軟なスケーリングを可能にし、需要の増加に応じてデータセンター容量を迅速に拡大できるようにします。

AI Factory for Energy：SLBとNVIDIAは、SLBのデジタル・プラットフォーム上で稼働する、ドメイン特化型の生成AIモデルおよび産業規模のエージェント型AIを活用したリファレンス環境「AI Factory for Energy」を開発し、エネルギー企業が自社のデータおよび業務におけるAI活用を拡大できるよう支援します。

SLBデジタル・プラットフォーム向けのアクセラレーテッド・コンピューティング：両社は、最新のNVIDIA AIインフラを活用し、SLBのデジタル・プラットフォーム全体における大規模データセットおよびAIモデルの処理を最適化します。これにより、エネルギー用途における性能および効率性の新たな基準の確立を目指します。

「AIで勝者となるのは、最も優れたデータ、最も高度なドメイン専門知識、そして大規模に展開する能力を備えた企業です」と、SLBの最高技術責任者（CTO）であるデモス・パフィティスは述べました。「NVIDIAとの連携により、モジュール型データセンターの構築を推進するとともに、SLBのドメイン専門知識およびデジタル・プラットフォームを活用することで、エネルギー業界がAIを大規模に展開し、運用データをより的確な意思決定につなげられるよう支援します。」

「AIは新たな産業革命の原動力となりつつあり、エネルギー業界はその最前線にあります」と、NVIDIAのAIインフラ担当バイスプレジデントであるウラジミール・トロイ氏は述べました。「AIファクトリー向けインフラおよびドメインモデルの構築は、膨大なエネルギーデータを実用的なインサイトへと転換し、より効率的で持続可能なエネルギーシステムの実現を加速するために不可欠です。」

エネルギー企業は、地下領域、生産、およびエネルギーインフラ全体にわたり膨大な運用データを生成しており、そのため意思決定は遅延しがちで、サイロ化する傾向があります。NVIDIA Omniverse ライブラリおよびNVIDIA Nemotron オープン モデルと、SLBのデジタルおよびAIプラットフォームを組み合わせることで、本協業は、これらのデータを実用的なインサイトへと転換する取り組みを加速することを目指します。本取り組みは、性能向上を図るとともに、信頼性が高く効率的で低炭素なエネルギーシステムの実現を支援するために設計された、従来型の機械学習、生成AI、および新たに台頭するエージェント型AI技術にまたがるものです。

今回の発表は、2008年にNVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティングが初めてSLBの地下領域の可視化および地震探査イメージングソフトウエアの高度化に活用されたことに始まる両社の関係に基づくものです。2024年には、両社は、SLBのDelfi™デジタル・プラットフォームおよびLumi™データ・AIプラットフォームに統合されたNVIDIAソフトウエアを活用し、エネルギー分野向けの生成AIソリューションを開発する計画を発表しました。

主なポイント

SLBとNVIDIAは、エネルギー業界向けの重要なAIインフラおよびモデルの設計・導入に向けた長年にわたる技術協業を拡大します。

SLBは、モジュール型DSX AIデータセンターの設計パートナーを務め、モジュール化およびスケーラブルなオフサイト構築・導入により、リードタイムの短縮を実現します。

SLBとNVIDIAは、SLBのデジタル・プラットフォーム上で稼働する、ドメイン特化型の生成AIモデルおよび産業規模のエージェント型AIを活用したリファレンス環境「AI Factory for Energy」を開発し、エネルギー企業が自社のデータおよび業務におけるAI活用を拡大できるよう支援します。

本協業では、最新のNVIDIA技術を活用し、SLBのデジタル・プラットフォームにおける大規模データセットおよびAIモデルの処理を最適化します。

今回の取り組み拡大は、2008年に始まった両社の関係に基づくものであり、AI活用の試行段階から企業規模での導入へと移行する業界の潮流を反映しています。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁するSLBは、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、ならびにエネルギー移行を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細については、slb.com をご覧ください。

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