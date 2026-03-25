Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z Ventum Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia swoją globalną platformę wraz z nawiązaniem współpracy z niemiecką firmą konsultingową Ventum Consulting z dziedziny transformacji przedsiębiorstw i doradztwa technologicznego, która specjalizuje się w cyfrowej transformacji, usprawnianiu działalności przedsiębiorstw, rozwoju produktów, innowacjach opartych na danych oraz nowych technologiach, takich jak AI.

Ventum Consulting pomaga organizacjom w wyeliminowaniu luki między działalnością biznesową a wykorzystywaną w tym celu technologią, zapewniając spersonalizowane rozwiązania z dziedziny strategii, optymalizacji procesów i wdrażania IT. Firma posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze danych i AI, cyberbezpieczeństwa, architektury rozwiązań firmowych, zrównoważonego rozwoju, transformacji pod kątem rozwiązań w chmurze oraz procesów wdrażania usprawnień, a także w wielu innych obszarach znajdujących wyraz w jej kompleksowym wachlarzu usług. Ventum Consulting współpracuje z klientami z różnych branż, takich jak sektor motoryzacyjny i sektor produkcji, sektor usług finansowych i ubezpieczeń, opieka zdrowotna i nauki biologiczne, a także sektor publiczny, w celu przyspieszania cyfrowej transformacji, wzmacniania odporności operacyjnej i napędzania wymiernych korzyści biznesowych – wspierając organizacje w przygotowaniach do wymogów przyszłości.

– Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting pozwala nam zwiększyć ogólnoświatowy zasięg, przy jednoczesnym utrzymaniu nacisku na innowacyjność i bliski kontakt z klientem – powiedział Hajo Börste, wspólnik Ventum Consulting. – Dzięki wspólnemu, uporządkowanemu rozwojowi działalności i wspólnym zdolnościom realizacyjnym możemy połączyć nasze atuty, by dostarczać skalowalne, istotne, kompleksowe rozwiązania na rzecz transformacji, które pomogą organizacjom w niezbędnym dostosowaniu i umożliwią im dalsze osiąganie sukcesów.

– Dzięki tej współpracy możemy wzmocnić potencjał pod względem dostarczania zintegrowanych rozwiązań łączących strategię, technologię i wykonanie – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wiedza fachowa Ventum Consulting oraz jej kultura oparta na współpracy stanowią uzupełnienie naszej globalnej platformy konsultingowej i wzmacniają nasze zdolności pod względem wspierania klientów w procesach transformacji i zwiększania skali prowadzonej działalności.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
