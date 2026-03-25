Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Ventum Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’étendre sa plateforme mondiale de cabinets collaborateurs en intégrant Ventum Consulting, un cabinet de conseil en transformation d’entreprise et en technologie basé en Allemagne, spécialisé dans la transformation numérique, l’agilité des entreprises, le développement de produits, l’innovation axée sur les données et les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle.

Ventum Consulting aide les organisations à combler le fossé entre les activités commerciales et la technologie en proposant des solutions sur mesure dans les domaines de la stratégie, de l’optimisation des processus et de la mise en œuvre informatique. Le cabinet possède une expertise dans les domaines des données, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, des architectures d’entreprise, du développement durable, de la transition vers le cloud et de la mise en œuvre de méthodes agiles, pour ne citer que quelques exemples de son portefeuille complet de services. Ventum Consulting accompagne des clients issus de nombreux secteurs, allant de l’automobile à l’industrie manufacturière, en passant par les services financiers, l’assurance, la santé, les sciences de la vie et le secteur public, afin d’accélérer leur transformation numérique, de renforcer leur résilience opérationnelle et de générer une valeur commerciale mesurable. Le cabinet aide ainsi les organisations à se préparer à la prochaine ère.

« Cette collaboration avec Andersen Consulting nous permet de renforcer notre présence mondiale tout en continuant à mettre l’accent sur l’innovation et la proximité avec nos clients », a déclaré Hajo Börste, associé chez Ventum Consulting. « Grâce à un développement commercial conjoint structuré et à des capacités de prestation partagées, nous sommes en mesure d’unir nos forces pour proposer des solutions de transformation de bout en bout, évolutives et à fort impact, qui aideront les organisations à s’adapter et à se positionner pour le succès à long terme. »

« Cette alliance renforce notre capacité à proposer des solutions intégrées alliant stratégie, technologie et mise en œuvre », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « L’expertise technique et la culture de collaboration de Ventum Consulting viennent compléter notre plateforme mondiale de conseil et renforcent notre capacité à aider nos clients à se transformer et à se développer. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

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