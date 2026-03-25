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Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Ventum Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su plataforma global con la incorporación de Ventum Consulting, una firma colaboradora alemana especializada en transformación empresarial y consultoría tecnológica, centrada en la transformación digital, la agilidad empresarial, el desarrollo de productos, la innovación basada en datos y las tecnologías emergentes, como la IA.

Ventum Consulting ayuda a las organizaciones a cerrar la brecha entre negocio y tecnología mediante soluciones personalizadas que abarcan estrategia, optimización de procesos e implementación de TI. La experiencia de la firma incluye datos e IA, ciberseguridad, arquitectura empresarial, sostenibilidad, transformación en la nube y habilitación ágil, lo que representa solo una muestra de su amplio portafolio de servicios. Ventum Consulting trabaja con clientes de diversos sectores, como el automotriz y manufacturero, servicios financieros y seguros, salud y ciencias de la vida, y el sector público, para acelerar la transformación digital, mejorar la resiliencia operativa e impulsar un valor empresarial cuantificable, preparando así a las organizaciones para la próxima era.

“Colaborar con Andersen Consulting nos permite fortalecer nuestro alcance global sin perder de vista la innovación y la cercanía con el cliente“, comentó Hajo Börste, socio de Ventum Consulting. “Mediante el desarrollo empresarial conjunto y la colaboración en la entrega de servicios, podemos combinar nuestras fortalezas para ofrecer soluciones de transformación integrales, escalables y de alto impacto que ayuden a las organizaciones a adaptarse y posicionarse para un éxito continuo“.

“Esta colaboración refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones integradas que conectan estrategia, tecnología y ejecución“, explicó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “La experiencia técnica y la cultura colaborativa de Ventum Consulting complementan nuestra plataforma global de consultoría y mejoran nuestra capacidad para ayudar a los clientes a transformarse y crecer“.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, impuestos, asesoría legal, valoración, movilidad global y consultoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
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