Andersen Consulting sluit samenwerkingsovereenkomst met Ventum Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn wereldwijde platform uit met de toevoeging van samenwerkingspartner Ventum Consulting, een in Duitsland gevestigd adviesbureau voor bedrijfstransformatie en technologie, gespecialiseerd in digitale transformatie, ondernemingswendbaarheid, productontwikkeling, datagestuurde innovatie en opkomende technologieën zoals AI.

Ventum Consulting helpt organisaties de kloof tussen bedrijfsvoering en technologie te overbruggen door oplossingen op maat te leveren op het gebied van strategie, procesoptimalisatie en IT-implementatie. De expertise van het bureau omvat data en AI, cybersecurity, ondernemingsarchitectuur, duurzaamheid, cloudtransformatie en flexibele implementatie – slechts een greep uit hun uitgebreide dienstenportfolio. Ventum Consulting werkt samen met klanten in diverse sectoren, waaronder de automobielsector en productie, financiële dienstverlening en verzekeringen, gezondheidszorg en life sciences, en de publieke sector, voor de versnelling van digitale transformaties, de versterking van de operationele veerkracht en de realisatie van meetbare bedrijfswaarde – zodat organisaties worden klaargestoomd voor het volgende tijdperk.

"De samenwerking met Andersen Consulting stelt ons in staat ons wereldwijde bereik te versterken, terwijl we onze focus op innovatie en klantnabijheid behouden," aldus Hajo Börste, partner bij Ventum Consulting. "Door middel van gestructureerde gezamenlijke bedrijfsontwikkeling en gedeelde leveringscapaciteiten kunnen we onze krachten bundelen om schaalbare, impactvolle end-to-end transformatieoplossingen te leveren die organisaties helpen zich aan te passen en zich te positioneren voor blijvend succes."

"Dit samenwerkingsverband versterkt ons vermogen om geïntegreerde oplossingen te leveren die strategie, technologie en uitvoering met elkaar verbinden," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De technische expertise en de op samenwerking gerichte cultuur van Ventum Consulting vormen een aanvulling op ons wereldwijde adviesplatform en vergroten ons vermogen om bij te dragen aan de transformatie en opschaling van de klant."

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid dienstenpakket aanbiedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies. Dit gebeurt via een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties, gerealiseerd door aangesloten bedrijven en samenwerkingspartners. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap die adviesoplossingen levert via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkingspartners over de hele wereld.

