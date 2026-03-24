Perceptive eClinical 与 Kayentis 合作推出整合式 eCOA–IRT 解决方案，降低全球临床试验中的数字系统复杂性

英国诺丁汉 & 法国梅朗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Interactive Response Technology（IRT）领域的领导者 Perceptive eClinical 与全球电子临床结局评估（eCOA）解决方案提供商 Kayentis 今日宣布达成战略合作伙伴关系，共同推出一个完全集成的 eCOA–IRT 解决方案。该解决方案将两家公司的专业技术高度融合，为申办方和 CRO 提供区别于单一供应商模式的强大替代选择。

本次合作旨在应对行业日益突出的关键挑战——分散的数字系统给运营带来的负担。随着临床试验复杂度不断提升，研究中心和研究团队通常需要使用多个不相连的系统，导致重复录入数据、流程繁琐以及需要额外的人工核对。Perceptive eClinical 与 Kayentis 的整合解决方案通过将 IRT 和 eCOA 实现深度互操作，帮助提高运营效率、增强数据质量并优化用户体验。

本次整合解决方案的主要功能包括：

统一的用户访问体验，在两个平台之间实现无缝切换

自动同步受试者信息（如受试者编号、人口学信息），减少手动录入

基于共享数据的自动化流程触发，提升跨系统协作效率

这些功能将显著提升日常运营效率，降低研究中心工作量，并在整个试验生命周期中支持快速而准确的决策。

除产品层面的整合外，两家公司还将通过单一合同管理、统一的项目里程碑及协作交付团队，进一步简化试验启动至数据库锁定全过程的管理工作。双方将持续加强互操作性，推动在更广泛的临床技术生态系统中的深入协同。

Perceptive eClinical 首席执行官 Mario Papillon 表示：

“我们与 Kayentis 的合作体现了共同构建更统一、更智能的临床技术生态的愿景。通过连接两大创新平台，我们正在为客户提供更简化的流程、更轻量化的中心负担，以及更高质量的数据。”

Kayentis 首席执行官 Guillaume Juge 补充道：

“此次合作是 Kayentis 简化临床试验执行、提升研究中心使用体验使命的自然延伸。整合后的 eCOA–IRT 工作流将进一步提升流程清晰度，减少系统数量，并确保数据的可靠性。”

关于 Perceptive eClinical

Perceptive eClinical 在 IRT 和临床供应管理领域拥有超过 30 年经验，已获得 500 余项监管批准，为超过 300 万名患者提供支持。其灵活且易于集成的 IRT 平台 ClinPhone Pro 可助力各阶段、各治疗领域的高效临床试验执行。

关于 Kayentis

Kayentis 是全球领先的 eCOA 和分散式临床试验（DCT）解决方案提供商，拥有 20 余年行业经验，已在 90 多个国家支持超过 400 项临床试验。凭借科学驱动和以患者为中心的技术，Kayentis 致力于提升数据质量并强化研究中心和患者的参与。