Clarity AI gaat samenwerken met RiskThinking.ai om toonaangevende informatie over fysieke risico’s en op activaniveau te leveren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Clarity AI, het toonaangevende mondiale technologieplatform voor extra-financiële informatie, kondigde vandaag aan dat het een strategisch partnerschap aangaat met RiskThinking.ai, de vertrouwde aanbieder van fysieke klimaatrisicomodellen op activaniveau. Deze samenwerking integreert de gedetailleerde gegevens op activaniveau en geavanceerde fysieke risicomodellering van RiskThinking.ai met het bekroonde platform, de inzichten en de native AI-mogelijkheden van Clarity AI. Zo krijgen financiële instellingen en bedrijven ongekende bottom-up informatie over klimaatkwetsbaarheid, gevaren en de impact op de natuur en biodiversiteit.

Nu bedrijven inzage hebben in meer dan 3 miljoen afzonderlijke activa binnen een universum van 15.000 uiteindelijke moedermaatschappijen, kunnen ze naadloos overschakelen van algemene rapportages naar nauwkeurige, bruikbare gegevens, en tegelijkertijd voldoen aan de toenemende vraag naar transparantie en technische controleerbaarheid.

