SLB industrialisiert in Zusammenarbeit mit NVIDIA KI für die Energiebranche

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute die Ausweitung seiner technologischen Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um wichtige KI-Infrastrukturen und -Modelle für die Energiebranche zu entwickeln und zu implementieren.

Die Arbeit konzentriert sich auf drei strategische Elemente:

Modulares Design für Rechenzentren: SLB wird der Partner für das modulare Design der NVIDIA DSX AI-Fabriken sein. Dieser modulare Ansatz, bei dem Komponenten nicht vor Ort hergestellt werden, wird die Qualität und Zuverlässigkeit steigern und gleichzeitig Kosten, Personalengpässe und Vorlaufzeiten reduzieren. Außerdem ermöglicht er eine schnelle und flexible Skalierung, wodurch Kunden die Kapazität ihrer Rechenzentren bei steigender Nachfrage zügig erweitern können.

AI Factory for Energy: SLB wird mit NVIDIA zusammenarbeiten, um eine „AI Factory for Energy“ zu entwickeln – eine Referenzumgebung, die auf domänenspezifischen generativen KI-Modellen und agentenbasierter KI im industriellen Maßstab aufbaut. Diese wird auf den digitalen Plattformen von SLB laufen, um Energieunternehmen bei der Skalierung von KI für ihre Daten und Betriebsabläufe zu unterstützen.

Schnelleres Computing für digitale Plattformen von SLB: Die Unternehmen werden die Verarbeitung großer Datensätze und KI-Modelle auf den digitalen Plattformen von SLB unter Verwendung der neuesten KI-Infrastruktur von NVIDIA optimieren. Ziel ist dabei, neue Maßstäbe im Hinblick auf Leistung und Effizienz bei Energieanwendungen zu setzen.

„Die Gewinner im Zeitalter der KI werden die Unternehmen mit den besten Daten, dem fundiertesten Fachwissen und der Fähigkeit zur Skalierung sein“, so Demos Pafitis, Chief Technology Officer bei SLB. „Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA, um den Aufbau modularer Rechenzentren voranzutreiben und unser Fachwissen sowie unsere digitalen Plattformen zu nutzen, ermöglichen wir es der Energiebranche, KI in großem Maßstab einzusetzen und Betriebsdaten in intelligentere Entscheidungen umzusetzen.“

„KI entwickelt sich zum Motor einer neuen industriellen Revolution und die Energiebranche nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein“, so Vladimir Troy, Vice President of AI Infrastructure bei NVIDIA. „Der Aufbau einer AI Factory-Infrastruktur und von Domänenmodellen ist erforderlich, um aus umfangreichen Energiedaten umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und effizientere sowie nachhaltigere Energiesysteme voranzutreiben.“

Energieunternehmen generieren enorme Mengen an Betriebsdaten aus den Bereichen Untergrund, Produktion und Energieinfrastruktur, weshalb Entscheidungsprozesse mitunter langsam und isoliert ablaufen. Durch die Kombination von NVIDIA Omniverse-Bibliotheken und offenen NVIDIA Nemotron-Modellen mit den digitalen und KI-Plattformen von SLB soll die Partnerschaft die Übersetzung dieser Daten in umsetzbare Erkenntnisse beschleunigen. Die Arbeit erstreckt sich dabei auf traditionelles maschinelles Lernen, generative KI sowie neue agentenbasierte KI-Technologien, die zur Leistungssteigerung und zur Unterstützung zuverlässiger, effizienter und kohlenstoffarmer Energiesysteme entwickelt wurden.

Die heutige Ankündigung baut auf einer seit 2008 bestehenden Beziehung auf. Damals wurde das beschleunigte Computing von NVIDIA erstmals zur Verbesserung der Software von SLB für die Visualisierung des Untergrunds und die seismische Bildgebung eingesetzt. 2024 gaben die Unternehmen Pläne bekannt, generative KI-Lösungen für den Energiesektor unter Verwendung von NVIDIA-Software zu entwickeln, die in die digitale Plattform Delfi™ und die Daten- und KI-Plattform Lumi™ von SLB integriert ist.

Kernpunkte

SLB und NVIDIA erweitern ihre langjährige Technologiekollaboration, um wichtige KI-Infrastrukturen und -Modelle für die Energiebranche zu entwickeln und zu implementieren.

SLB wird als Designpartner für modulare DSX-KI-Rechenzentren fungieren und dabei modulare und skalierbare Off-Site-Konstruktions- und Bereitstellungsmethoden einsetzen, um die Vorlaufzeiten zu verkürzen.

SLB und NVIDIA werden eine „AI Factory for Energy“ entwickeln, eine Referenzumgebung, die auf domänenspezifischen generativen KI-Modellen und agentenbasierter KI im industriellen Maßstab basiert und auf den digitalen Plattformen von SLB läuft, um Energieunternehmen bei der Skalierung von KI für ihre Daten und Betriebsabläufe zu unterstützen.

Durch die Kollaboration wird die Verarbeitung großer Datensätze und KI-Modelle auf den digitalen Plattformen von SLB mithilfe der neuesten NVIDIA-Technologien optimiert.

Die erweiterte Zusammenarbeit baut auf einer seit 2008 bestehenden Partnerschaft auf und verdeutlicht den Wandel der Branche von ersten KI-Versuchen hin zum Einsatz in großem Maßstab.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Wir sind in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und beschäftigen Mitarbeiter aus nahezu doppelt so vielen Nationen, die jeden Tag daran arbeiten, Innovationen im Öl- und Gassektor voranzutreiben, digitale Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen, Industrien zu dekarbonisieren sowie neue Energiesysteme zu entwickeln und zu skalieren, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter slb.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze — sprich Aussagen über die Zukunft und nicht über vergangene Ereignisse. Derartige Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „erwarten“, „könnte“, „kann“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „wird“, „potenziell“, „prognostiziert“ und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen adressieren Sachverhalte, die in unterschiedlichem Maße mit Unsicherheiten behaftet sind. Dazu gehören Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich der Einführung neuer Technologien und Partnerschaften von SLB sowie der damit verbundenen erwarteten Vorteile; Aussagen zu Zielen, Plänen und Prognosen bezüglich Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel; sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, darunter unter anderem die Unfähigkeit, die Ziele für negative Netto-Kohlenstoffemissionen zu erreichen; die Unfähigkeit, die beabsichtigten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu realisieren; legislative und regulatorische Initiativen im Zusammenhang mit Umweltbelangen, einschließlich Initiativen zur Bewältigung der Auswirkungen des globalen Klimawandels; der Zeitpunkt oder Erhalt behördlicher Genehmigungen und Zulassungen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht oder dieser vorgelegt wurden, ausführlich beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder sollten sich die Folgen einer solchen Entwicklung ändern) oder sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen geben nur die Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. SLB beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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