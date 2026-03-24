OCTO en Volkswagen Group Info Services AG vormen een partnerschap voor de integratie van vlootgegevens

ROME--(BUSINESS WIRE)--OCTO, een vooraanstaand bedrijf op gebied van telematica, data-analyse en oplossingen aangedreven door AI voor verzekeringen en vlootbeheer, maakt een strategisch partnerschap met Volkswagen Group Info Services AG bekend. Het doel van deze samenwerking is om dataoplossingen voor vlootoperatoren uit te breiden door voertuiggegevens van de merken Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Škoda, Seat, Cupra en Audi rechtstreeks te integreren.

Via dit partnerschap krijgt OCTO rechtstreeks toegang tot voertuiggegevens van vlootvoertuigen van deze zes merken van Volkswagen. Dit maakt innovatieve mobiliteitservices mogelijk voor vlootbeheerders, waaronder onderhoudsbeheer, bescherming tegen diefstal, schadebeheer, detectie van fraude, analyse van het rijgedrag, activiteitenrapporten, e-mobiliteitbeheer, delen van bedrijfswagens en vele andere functies. Deze services maken gebruik van gegevens zoals kilometerstand, brandstofverbruik, EV-status, waarschuwingsmeldingen en andere parameters, zonder dat hiervoor extra hardware geïnstalleerd moet worden.

Innovatie dankzij data-integratie

Het partnerschap tussen OCTO en Volkswagen Group Info Services AG vereenvoudigt data-integratie en verzekert dat klanten op efficiënte en veilige wijze alle relevante vlootgegevens gebruiken. Alle processen zijn volledig conform met de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) om de hoogste standaarden inzake gegevensbescherming en -beveiliging te garanderen.

Verklaringen met betrekking tot het partnerschap

"Onze samenwerking met Volkswagen Group Info Services AG is een belangrijke stap naar optimalisering van mobiliteitoplossingen aangestuurd door gegevens voor onze klanten. Door rechtstreeks toegang tot OEM-gegevens te krijgen, kunnen we onze klanten nog beter vlootbeheer en grotere efficiëntie bieden – zonder extra hardware te installeren," aldus Enrico Leopardi, Chief Commercial Officer van OCTO

"De samenwerking met OCTO stelt ons in staat om vlootoperatoren in heel Europa krachtige mobiliteitoplossingen aangestuurd door gegevens voor te stellen. Door voertuiggegevens van de Volkswagen Group aan OCTO’s oplossingen te koppelen, stellen we vloten in staat om efficiënter, veiliger en duurzamer te werken,” verklaart Lasse Schmidt van Hülst, Volkswagen Group Info Services AG.

Over OCTO

Al meer dan 20 jaar ontwikkelen we geïntegreerde oplossingen waarmee we onze klanten kunnen helpen om de kansen van slimme mobiliteit en digitale transformatie te benutten. Dankzij een innovatieve aanpak op basis van kunstmatige intelligentie hebben we geavanceerde algoritmen ontwikkeld voor ongevallenherkenning, analyse van rijgedrag, claimbeheer en verbruiksoptimalisatie. Met deze oplossingen kunnen we voorzien in de behoeften van belangrijke markten, zoals verzekeringen en mobiliteit, met een sterke focus op modulariteit en maatwerk. Ons schaalbare en modulaire data-analyseplatform biedt oplossingen voor de Insurtech- en mobiliteitsmarkten en helpt partnerbedrijven hun bedrijfsvoering en groei te transformeren.

Een robuuste, doelgerichte ESG-strategie leidt onze marktvoorstelling verder in goede banen, met aandacht voor de ontwikkeling van oplossingen die de energieovergang en door data aangestuurde stedenbouw ondersteunen. OCTO heeft 20 miljoen bestuurders geprofileerd en bezit de grootste telematicadatabase ter wereld, gebaseerd op 610 miljard afgelegde kilometers en meer dan 13 miljoen gevalideerde claims. octotelematics.com

Over Volkswagen Group Info Services AG:

Volkswagen Group Info Services AG treedt op als centrale interface voor voertuiggegevens binnen de Volkswagen Group. Het werd in 2019 opgericht als filiaal van CARIAD SE en is in zijn huidige vorm sinds 2021 actief. Het handelt als de primaire contact- en contractpartner voor merkoverschrijdende dataproducten van de Volkswagen Group. Verder treedt het op als initiator en partner voor softwareproviders die hun eigen, op data gebaseerde bedrijfsmodellen en procesverbeteringen in verband met de voertuigen van de Group ontwikkelen. Op de "Data Hub" drivesomethinggreater.com worden statische en dynamische voertuiggegevens van de merken Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Seat, Cupra, Skoda en Audi geconsolideerd voor schaalbaar gebruik en in een gestandaardiseerd formaat verstrekt.

