NetApp与Elastio宣布达成合作，提供多层次勒索软件韧性防御服务

圣何塞，加利福尼亚州及旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NetApp®（NASDAQ: NTAP）是一家智能数据基础设施公司。该公司正与Elastio携手，通过分层防御帮助企业从生产存储到恢复数据层面增强网络韧性。安全团队必须准备好应对技术栈每一层的威胁，包括那些在生产环境中悄无声息地移动、在被发现之前就已潜入快照和备份中的勒索软件。高级勒索软件旨在规避预防工具，它在生产环境中悄然移动，始终保持在检测阈值以下，在触发任何警报之前就已触及备份数据。

Crane WW Logistics IT基础设施副总裁兼首席信息安全官Marc Crudgington表示，“在我们迁移基础设施的过程中， 确保我们拥有适当级别的备份安全性和保障，这一点绝无商量余地。Elastio从一开始就为我们提供了持续的备份检查，让我们对自身的恢复能力充满信心。这就是我们坚持的标准。”

这些公司正在将Elastio的“可验证恢复控制”功能集成到NetApp勒索软件韧性防御服务中，并标注为“由 Elastio提供技术支持”，同时为快照增加了深度文件检查功能。该服务通过从勒索软件检测到恢复的全流程防护，结合持续验证为安全的恢复点，为用户提供端到端的韧性保障。

NetApp数据服务高级副总裁兼总经理Gagan Gulati表示，“在制定全面的网络安全战略时，必须将存储纳入考量。通过在数据存储位置进行保护，我们将存储安全作为首要任务，以应对勒索软件等网络威胁。但鉴于业务韧性和运营连续性的重要性，仅依赖单一层防御显然风险过高。通过与Elastio合作，我们为企业提供了又一利器，以保护其最关键的资产：数据。”

NetApp勒索软件韧性防御服务的全新防护层

NetApp勒索软件韧性防御服务： 在数据层实时检测并遏制勒索软件，创建不可变快照，引导恢复过程，并持续评估整个ONTAP ® 环境中的勒索软件威胁态势。包含通过自主勒索软件防护（ARP）实现的行为检测。

在数据层实时检测并遏制勒索软件，创建不可变快照，引导恢复过程，并持续评估整个ONTAP 环境中的勒索软件威胁态势。包含通过自主勒索软件防护（ARP）实现的行为检测。 Elastio可验证恢复控制：对ONTAP快照进行深度文件检查，检测绕过边界防护的零日勒索软件、分阶段恶意软件以及隐蔽性数据损坏。无需安装代理，并持续识别最后已知的干净恢复点。

通过此次合作，两家公司将“Elastio可验证恢复控制”直接集成到NetApp勒索软件韧性防御服务中，无需单独采购，也无需更改架构，从而为客户增强了网络弹性。

“大多数组织都是在最糟糕的时刻——即安全事件正在发生时，才发现其恢复数据已遭损坏。”Elastio首席执行官Naj Husain表示，“到那时，备份是否干净已不再是理论问题。该联合解决方案会持续对此作出回应，而无需等到事故发生才被迫应对。”

供应情况

由Elastio提供技术支持的NetApp勒索软件韧性防御服务计划于近期推出。有意提前体验该服务的企业客户，请联系您的NetApp或Elastio代表，以评估当前的恢复状况。

关于NetApp

三十多年来，从企业级存储的兴起到数据和AI定义的智能时代，NetApp一直帮助全球领先的组织应对各种变革。如今，NetApp已成为智能数据基础设施公司，帮助客户将数据变为创新、韧性和增长的催化剂。

这一基础设施的核心是NetApp数据平台——一个统一的企业级智能基础，用于连接、保护和活用各种云端、负载和环境中的数据。该平台依托我们领先的数据管理软件和操作系统NetApp ONTAP的成熟能力构建，并借助AI数据引擎和AFX的自动化功能加持，实现大规模的可观察性、韧性和智能。

NetApp数据平台采用分解式设计，将存储、服务和控制相互隔离，确保企业可以更快实现现代化，高效地进行扩展，并在创新时避免厂商锁定。作为唯一可原生嵌入到全球大型云端的企业级存储平台，它让各类组织都可灵活地在任何地方运行任何工作负载，并保持统一的性能、治理和保护。

使用NetApp时，数据始终保持就绪，可随时抵御各种威胁、支持AI的需要以及实现下一次的颠覆创新。这正是全球最有远见的企业都信任NetApp，通过它将情报变为优势的原因所在。

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NETAPP、NETAPP徽标以及 www.netapp.com/TM 上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

关于Elastio

Elastio提供“主动网络韧性防御”解决方案，这一安全理念基于一个核心原则：恢复能力必须通过持续验证，而非仅靠定期测试或主观臆断。Elastio Hunt Engine对实时数据、复制数据和备份数据进行深度文件检测，以发现那些逃过了预防和检测工具的勒索软件及恶意软件。恢复能力，经得起验证。

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