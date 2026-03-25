La Repubblica Dominicana promuove la modernizzazione dei passaporti elettronici sotto la guida del consorzio Thales-MIDAS

SANTO DOMINGO, Repubblica Dominicana--(BUSINESS WIRE)--La Presidenza della Repubblica Dominicana, attraverso la Direzione Generale dei Passaporti, rilascia il primo passaporto elettronico del Paese nell'ambito della sua strategia per modernizzare e rafforzare la sicurezza nazionale.

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