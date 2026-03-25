La Repubblica Dominicana promuove la modernizzazione dei passaporti elettronici sotto la guida del consorzio Thales-MIDAS
La Repubblica Dominicana promuove la modernizzazione dei passaporti elettronici sotto la guida del consorzio Thales-MIDAS
- La Direzione Generale dei Passaporti, in collaborazione con la Presidenza della Repubblica Dominicana, sta guidando la trasformazione del sistema di rilascio dei passaporti del Paese con un nuovo documento sicuro ed efficiente, in linea con gli standard internazionali.
- Nel 2025, il consorzio Thales-MIDAS si è aggiudicato l'appalto per lo sviluppo, il rilascio e la personalizzazione di un documento di viaggio moderno, sicuro e altamente affidabile per i cittadini dominicani, incorporando ulteriori misure di sicurezza informatica.
SANTO DOMINGO, Repubblica Dominicana--(BUSINESS WIRE)--La Presidenza della Repubblica Dominicana, attraverso la Direzione Generale dei Passaporti, rilascia il primo passaporto elettronico del Paese nell'ambito della sua strategia per modernizzare e rafforzare la sicurezza nazionale.
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