Vonage et ServiceNow renforcent leur partenariat

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, filiale d’Ericsson (NASDAQ : ERIC), a annoncé aujourd’hui le lancement de son intégration native avec ServiceNow Voice, basée sur la plateforme d’IA ServiceNow, qui intègre des fonctionnalités vocales et d’IA en temps réel de niveau entreprise directement dans les flux de travail de gestion du service client (CSM) et de gestion des services informatiques (ITSM) de ServiceNow pour les clients de Vonage Contact Center (VCC). Vonage offre un environnement de service unifié pour les équipes de service client et d’assistance informatique des entreprises, permettant aux agents d’offrir une expérience client exceptionnelle tout en améliorant les performances du service.

L’intégration de VCC à ServiceNow intègre des capacités vocales et d’IA en temps réel dans les flux de travail d’entreprise, leur fournissant les outils dont leurs agents ont besoin pour rationaliser le traitement des dossiers, automatiser les flux de travail et réduire les tâches manuelles. Grâce à l’intégration de Vonage, les appels peuvent automatiquement déclencher la catégorisation des incidents, lancer des sous-flux de ServiceNow Flow Designer et mettre à jour les données de résolution des problèmes en temps réel, ce qui contribue à réduire les tâches manuelles et à accélérer la restauration du service sans que les agents aient à quitter la plateforme d’IA ServiceNow.

« Vonage Contact Center est réputé pour ses intégrations approfondies avec les principaux outils de gestion de la relation client qui permettent aux entreprises de booster la productivité des agents et de renforcer l’engagement client », déclare Reggie Scales, président et directeur de la division Applications chez Vonage. « En ajoutant des capacités vocales intégrées en natif à notre solution VCC for ServiceNow existante, nous apportons une combinaison unique de voix, de numérique, d’IA et d’engagement en temps réel pour la gestion des flux de travail d’entreprise et une expérience client améliorée. »

Alors que les entreprises accordent de plus en plus la priorité à l’automatisation basée sur l’IA au sein de ServiceNow, l’intégration directe de données vocales de haute qualité dans les flux de travail garantit que les outils d’IA générative, tels que les capacités Now Assist Gen AI de ServiceNow, fonctionnent avec un contexte d’interaction plus complet et plus précis.

« Les clients constatent un impact maximal lorsqu’une vision commune rencontre des atouts complémentaires. Avec Vonage, nous libérons tout le potentiel des agents intelligents pour transformer les flux de travail », déclare Alix Douglas, vice-présidente du groupe, Solutions partenaires chez ServiceNow. « Vonage Contact Center, construit sur la plateforme d’IA de ServiceNow, permet aux organisations de mettre l’IA en action grâce à des agents qui accélèrent la résolution des problèmes, réduisent les efforts manuels et offrent des expériences de service plus cohérentes et connectées. Ensemble, nous transformons l’intelligence en résultats concrets. »

Les principales fonctionnalités rendues possibles par l’intégration de VCC à ServiceNow Voice comprennent :

Expérience agent unifiée : les agents restent pleinement et nativement intégrés à ServiceNow CSM et ITSM, ce qui élimine le besoin de changer d’écran et réduit la saisie manuelle de données.

Productivité basée sur l’IA : en tirant parti des capacités de l’IA telles que la transcription en temps réel, l’intégration contribue à améliorer la productivité des agents et à optimiser les interactions avec les clients.

Automatisation transparente des flux de travail : les appels en direct sont directement reliés à la gestion et à l’automatisation des dossiers et des incidents, ce qui permet aux incidents d’être mis à jour automatiquement et aux flux de travail d’avancer en temps réel.

Contexte IA amélioré : les données vocales structurées sont directement intégrées dans les enregistrements ServiceNow, renforçant ainsi les outils d’IA générative, notamment Now Assist de ServiceNow, grâce à un contexte d’interaction plus complet et plus précis.

« Face à une demande sans cesse croissante d’expériences client fluides de bout en bout, l’intégration de Vonage Contact Center répond à un besoin crucial en intégrant des capacités vocales et d’IA de niveau entreprise directement dans les workflows ServiceNow. Vonage s’attaque au décalage traditionnel entre les interactions numériques et en direct, en veillant à ce que la voix devienne une continuation fluide du parcours client plutôt qu’un redémarrage perturbateur », déclare Mila D’Antonio, analyste principale, Engagement client, chez Omdia. « L’approche de Vonage avec ServiceNow harmonise non seulement les flux de travail, mais améliore également l’expérience globale des clients et des agents, répondant ainsi à la demande croissante d’efficacité et de personnalisation dans la prestation de services. »

Découvrez l’intégration de Vonage et ServiceNow Voice en direct lors de la prochaine Channel Partners Conference & Expo, du 13 au 16 avril 2026, et de ServiceNow Knowledge, du 5 au 7 mai 2026, qui se tiendront toutes deux au Venetian Resort and Expo à Las Vegas, dans le Nevada.

À propos de Vonage

Vonage, qui fait partie d’Ericsson, crée des technologies qui permettent aux entreprises et aux développeurs de mener la prochaine ère de la transformation numérique. Ses plateformes et outils basés sur l’IA permettent de créer de nouvelles valeurs et d’offrir des expériences client innovantes sur les réseaux mobiles et dans le cloud.

Le portefeuille technologique de l’entreprise inclut des API réseau, des solutions CPaaS, CCaaS et UCaaS. Reconnue par les entreprises de tous les secteurs et adoptée par les développeurs du monde entier, Vonage s’engage à réinventer chaque interaction numérique.

Vonage est une filiale à 100 % d’Ericsson (NASDAQ : ERIC) et opère au sein du groupe Ericsson Business Area Global Communications Platform (BGCP). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vonage.com et suivez @Vonage.

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