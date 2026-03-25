アンダーセン・コンサルティング、Ventum Consultingとの協業契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、デジタルトランスフォーメーション、組織アジリティ、製品開発、データ主導のイノベーション、AIなどの先端技術に強みを持つドイツ拠点のビジネス変革・テクノロジーコンサルティング会社Ventum Consultingを提携ファームに迎え、グローバル・プラットフォームを拡充します。

Ventum Consultingは、戦略策定から業務プロセスの最適化、IT導入まで、企業ごとの課題に即したソリューションを提供し、ビジネスとテクノロジーの橋渡しを担っています。同社の専門領域は、データとAI、サイバーセキュリティー、エンタープライズ・アーキテクチャー、サステナビリティ、クラウド変革、アジャイル導入支援など多岐にわたりますが、まだ同社の包括的なサービス群の一端に過ぎないと言えます。自動車・製造、金融サービス・保険、ヘルスケア・ライフサイエンス、公共部門など幅広い業界のクライアントと連携し、デジタルトランスフォーメーションの加速、業務運営の強靭性向上、測定可能な事業価値の創出を後押しすることで、次の時代に向けた組織づくりも支援しています。

Ventum Consultingのパートナーであるハヨ・ベルステ氏は、次のように述べています。「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、イノベーションと顧客に寄り添う姿勢を保ちながら、グローバルでの展開力をさらに高めることができます。体系的な共同事業開発とデリバリー体制の共有を通じて、両社の強みを結集し、組織が変化に適応し、継続的な成功に向けた足場を築けるよう支援する、スケーラブルで高いインパクトを備えたエンドツーエンドの変革ソリューションを提供していきます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・フォアザッツ氏は、次のように述べています。「今回の協業により、戦略・テクノロジー・実行をつなぐ統合ソリューションの提供力がさらに強化されます。Ventum Consultingの高い技術力と協働を重んじる企業文化は、当社のグローバルなコンサルティング・プラットフォームを力強く補完し、クライアントの変革と成長の拡大を支援する力を一段と高めてくれるでしょう」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、事業、テクノロジー、AI変革、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバル・コンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、加盟ファームおよび提携ファームを通じて、世界50,000人超のプロフェッショナルと1,000超の拠点を擁するグローバル・プラットフォームのもと、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリーの各分野で世界水準の専門性を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングス LPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地の加盟ファームおよび提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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