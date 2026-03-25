Clarity AI se alía con RiskThinking.ai para impulsar el análisis de riesgos físicos a nivel de activos

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Clarity AI, la plataforma tecnológica líder a nivel global en inteligencia extrafinanciera, ha anunciado hoy una alianza estratégica con RiskThinking.ai, proveedor de referencia en modelización de riesgos climáticos físicos a nivel de activos.

Esta colaboración integra los datos granulares y los modelos avanzados de riesgo físico de RiskThinking.ai en la galardonada plataforma de Clarity AI, junto con sus capacidades nativas de inteligencia artificial. De este modo, instituciones financieras y empresas acceden a un nivel de detalle sin precedentes sobre los riesgos climáticos, las amenazas naturales y su impacto en la naturaleza y la biodiversidad.

Con visibilidad sobre más de 3 millones de activos individuales pertenecientes a un universo de 15.000 empresas, las organizaciones pueden ahora transformar datos generales en información precisa y útil para la toma de decisiones, al tiempo que responden a la creciente demanda de transparencia y auditabilidad técnica.

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