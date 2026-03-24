OCTO et Volkswagen Group Info Services AG concluent un partenariat pour l’intégration des données de flotte

ROME--(BUSINESS WIRE)--OCTO, société de premier plan dans le domaine de la télématique, de l'analyse de données et des solutions basées sur l'IA pour l'assurance et la gestion de flotte, annonce un partenariat stratégique avec Volkswagen Group Info Services AG. L'objectif de cette coopération est d'étendre les solutions de données destinées aux exploitants de flottes en intégrant directement les données des véhicules des marques Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Škoda, Seat, Cupra et Audi.

Grâce à ce partenariat, OCTO bénéficie d’un accès direct aux données des véhicules de flotte de ces six marques Volkswagen. Cela permet d’offrir des services de mobilité innovants aux gestionnaires de flottes, notamment la gestion de la maintenance, la protection contre le vol, la gestion des sinistres, la détection des fraudes, l’analyse du comportement au volant, les rapports d’activité, la gestion de la mobilité électrique, le covoiturage d’entreprise et de nombreuses autres fonctionnalités. Ces services exploitent des données telles que le kilométrage, la consommation de carburant, l’état des véhicules électriques, les messages d’alerte et d’autres paramètres, sans nécessiter l’installation de matériel supplémentaire.

L'innovation grâce à l'intégration des données

Le partenariat entre OCTO et Volkswagen Group Info Services AG simplifie l'intégration des données et garantit aux clients une utilisation efficace et sécurisée de toutes les données pertinentes relatives à leur flotte. Tous les processus sont pleinement conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD) afin de garantir les normes les plus élevées en matière de protection et de sécurité des données.

Déclarations sur le partenariat

« Notre collaboration avec Volkswagen Group Info Services AG constitue une étape importante dans l’optimisation des solutions de mobilité basées sur les données pour nos clients. En obtenant un accès direct aux données des fabricants d'équipements d'origine, nous pouvons offrir à nos clients une gestion de flotte encore plus performante et une efficacité accrue – sans installation de matériel supplémentaire. » – Enrico Leopardi, directeur commercial, OCTO

« Notre partenariat avec OCTO nous permet de proposer des solutions de mobilité puissantes et basées sur les données aux gestionnaires de flottes à travers toute l’Europe. En connectant les données des véhicules du groupe Volkswagen aux solutions d’OCTO, nous permettons aux flottes de fonctionner de manière plus efficace, plus sûre et plus durable. » – Lasse Schmidt van Hülst, Volkswagen Group Info Services AG.

À propos d'OCTO

Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions intégrées qui nous permettent d’accompagner nos clients dans la saisie des opportunités offertes par la mobilité intelligente et la transformation numérique. Grâce à une approche innovante basée sur l’intelligence artificielle, nous avons développé des algorithmes avancés pour la détection des accidents, l’analyse du comportement au volant, la gestion des sinistres et l’optimisation de la consommation. Ces solutions nous permettent de répondre aux besoins de marchés clés, tels que l’assurance et la mobilité, en mettant l’accent sur la modularité et la personnalisation. Notre plateforme d’analyse de données évolutive et modulaire fournit des solutions pour les marchés de l’Insurtech et de la mobilité, aidant les entreprises partenaires à transformer la façon dont elles gèrent et développent leurs activités.

Une stratégie ESG solide et ciblée guide en fin de compte notre proposition de marché, en mettant l’accent sur le développement de solutions qui soutiennent la transition énergétique et l’urbanisme fondé sur les données. OCTO a établi le profil de 20 millions de conducteurs et détient la plus grande base de données télématiques au monde, basée sur 610 milliards de kilomètres parcourus et plus de 13 millions de sinistres validés. octotelematics.com

À propos de Volkswagen Group Info Services AG :

Volkswagen Group Info Services AG sert d’interface centrale pour les données relatives aux véhicules au sein du groupe Volkswagen. Fondée en 2019 en tant que filiale de CARIAD SE et active sous sa forme actuelle depuis 2021, elle agit en tant qu’interlocuteur principal et partenaire contractuel pour les produits de données intermarques du groupe Volkswagen. Qui plus est, elle sert d’initiatrice et de partenaire pour les fournisseurs de logiciels développant leurs propres modèles commerciaux basés sur les données et des améliorations de processus liés aux véhicules du Groupe. Sur la « plateforme de données » drivesomethinggreater.com, les données statiques et dynamiques des véhicules des marques Volkswagen Voitures Particulières, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Seat, Cupra, Skoda et Audi sont consolidées en vue d’une utilisation évolutive et fournies dans un format standardisé.

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