Perceptive eClinical與Kayentis攜手打造整合式eCOA-IRT解決方案，以降低全球臨床試驗數位化系統的複雜性

英國諾丁漢，法國梅蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 互動式應答技術（IRT）領域值得信賴的領導企業Perceptive eClinical與全球領先的電子臨床結果評估（eCOA）解決方案供應商Kayentis今日宣布建立策略合作夥伴關係，共同為臨床試驗提供全面整合的一流eCOA-IRT解決方案。此次合作將兩個專業平台無縫融合，為試驗發起方和受託研究機構（CRO）提供超越單一供應商系統的強大替代方案。

此次合作直接回應了產業面臨的最緊迫挑戰之一：分散數位生態系統帶來的營運負擔。隨著試驗日益複雜，試驗中心和研究團隊越來越依賴多個不相連的工具，從而導致了資料重複輸入、工作流程重複以及不必要的核對步驟。Perceptive eClinical與Kayentis共同推出的解決方案透過將IRT和eCOA兩大核心系統整合到一個精簡且可互通的工作流程中，有效緩解了這些痛點，從而提升了效率、資料品質和整體使用者體驗。

「我們與Kayentis的合作體現了我們共同的願景，即建立一個更加統一與智慧化的臨床技術環境。」Perceptive eClinical執行長Mario Papillon表示，「我們將兩個高度創新且專用的平台相整合，提供了一個協調一致的解決方案，簡化了操作，減輕了試驗中心團隊的負擔，並為試驗發起方和CRO提高了資料品質。」

「我們與Perceptive eClinical的合作是Kayentis致力於簡化臨床試驗執行流程，並透過直覺且整合的解決方案支援試驗機構之使命的自然延伸。」Kayentis執行長Guillaume Juge表示，「eCOA-IRT相結合的解決方案帶來了更清晰的流程、更少的系統管理以及更可靠的決策資料。」

此整合解決方案具備以下關鍵功能：

統一的使用者存取權限，實現跨平台無縫體驗

自動傳輸患者資訊，例如病患編號及個人資料，減少手動重複輸入

基於共享資料的自動化工作流程觸發，提升研究活動的協調性

這些功能相輔相成，有助於加速日常運作、減輕試驗中心工作量，並在整個試驗生命週期中，協助做出更迅速且更有把握的決策。

除功能整合之外，此次合作也簡化了研究設計與管理流程。試驗發起方將受益於單一的管理合約、協調一致的專案里程碑以及協作無間的執行團隊，從而降低從研究啟動到資料庫鎖定期間的各種阻礙。雙方皆致力於逐步擴大互通性，並制定共同的路線圖，以實現整個臨床生態系統的深度整合。

關於Perceptive eClinical

Perceptive eClinical是互動式應答技術（IRT）和供應鏈管理解決方案領域的領導者，擁有超過30年的經驗，獲得過500多項監管批准，並為300萬名患者提供支援，致力於打造可靠、安全且可擴展的解決方案。其靈活且易於整合的IRT平台——ClinPhone Pro助力臨床試驗各階段及所有治療領域中的高效試驗執行。

關於Kayentis

Kayentis是電子臨床結果評估（eCOA）和分散式臨床試驗解決方案方面的全球專家，擁有超過20年的經驗，在90個國家協助了400多項試驗。Kayentis提供以科學為導向、患者為中心的技術，旨在提高資料品質並簡化試驗中心和患者的參與流程。

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