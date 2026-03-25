NetApp y Elastio anuncian una alianza para ofrecer resiliencia frente al secuestro de datos, con un enfoque de defensa en profundidad

SAN JOSÉ, California y SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la empresa de infraestructura de datos inteligente, y Elastio están ayudando a las empresas a reforzar su resiliencia cibernética mediante un enfoque de defensa por capas que abarca desde el almacenamiento en producción hasta los datos de recuperación. Los equipos de seguridad deben estar preparados para afrontar amenazas en todos los niveles de su entorno tecnológico, incluido el software malicioso de secuestro de datos que puede propagarse de forma silenciosa en la producción antes de ser detectado y permanecer luego en del sistema y las copias de seguridad. Este tipo de amenazas avanzadas están diseñadas para eludir las herramientas de prevención: se desplazan sin generar alertas, se mantienen por debajo de los umbrales de detección y alcanzan los datos de respaldo antes de ser identificadas.

"Durante la migración de nuestra infraestructura, garantizar el nivel adecuado de seguridad y fiabilidad de las copias de seguridad era innegociable", afirmó Marc Crudgington, vicepresidente de Infraestructura de TI y director de Seguridad de la Información de Crane WW Logistics. "Elastio nos proporcionó inspección continua de las copias de seguridad desde el primer día, lo que nos dio confianza en nuestra capacidad de recuperación. Ese es el estándar que nos exigimos".

Las compañías están integrando Provable Recovery Control de Elastio en el NetApp Ransomware Resilience Service, bajo la denominación "Powered by Elastio", incorporando inspección profunda de archivos en las instantáneas. En conjunto, el servicio ofrece resiliencia completa, desde la detección de software malicioso de secuestro de datos hasta la recuperación, utilizando puntos de recuperación que se verifican de forma continua como libres de amenazas.

"El almacenamiento debe formar parte de cualquier estrategia integral de ciberseguridad", afirmó Gagan Gulati, vicepresidente sénior y director general de Servicios de Datos de NetApp. "Al proteger los datos donde se encuentran, situamos el almacenamiento como un elemento clave frente a amenazas como los programas de secuestro de datos. Sin embargo, los riesgos para la resiliencia empresarial y la continuidad operativa son demasiado elevados como para depender de una única capa de defensa. Al colaborar con Elastio, ofrecemos a las empresas una herramienta adicional para proteger su activo más crítico: los datos".

Una nueva capa de defensa en el NetApp Ransomware Resilience Service

NetApp Ransomware Resilience Service: detecta y contiene programas maliciosos de secuestro de datos en la capa de datos en tiempo real, genera instantáneas inmutables, guía el proceso de recuperación y evalúa de forma continua el nivel de exposición a este tipo de amenazas en entornos ONTAP ® . Incluye detección basada en comportamiento mediante Autonomous Ransomware Protection (ARP).

detecta y contiene programas maliciosos de secuestro de datos en la capa de datos en tiempo real, genera instantáneas inmutables, guía el proceso de recuperación y evalúa de forma continua el nivel de exposición a este tipo de amenazas en entornos ONTAP . Incluye detección basada en comportamiento mediante Autonomous Ransomware Protection (ARP). Elastio Provable Recovery Control: realiza inspecciones profundas de archivos en instantáneas de ONTAP, detecta programas maliciosos de secuestro de datos de día cero, malware latente y corrupción encubierta que ha eludido los controles perimetrales. No requiere agentes y permite identificar de forma continua los últimos puntos de recuperación conocidos como libres de amenazas.

Gracias a esta colaboración, ambas compañías refuerzan la resiliencia cibernética de sus clientes al integrar directamente Elastio Provable Recovery Control en el NetApp Ransomware Resilience Service, sin necesidad de adquisiciones adicionales ni cambios en la arquitectura.

"La mayoría de las organizaciones descubre que sus datos de recuperación están comprometidos en el peor momento posible: durante un incidente en curso", afirma Naj Husain, director ejecutivo de Elastio."Para entonces, la cuestión de si las copias de seguridad están libres de amenazas deja de ser teórica. La solución conjunta responde a esa pregunta de forma continua, antes de que un incidente obligue a realizar la pregunta".

Disponibilidad

El NetApp Ransomware Resilience Service con tecnología de Elastio estará disponible en breve. Las organizaciones que deseen acceso anticipado deben contactar con su representante de NetApp o Elastio para evaluar su capacidad actual de recuperación.

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

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NETAPP, el logotipo NETAPP y las marcas que se mencionan en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de los nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Acerca de Elastio

Elastio ofrece un enfoque activo de resiliencia cibernética, una filosofía de seguridad basada en un principio fundamental: la recuperación debe verificarse de forma continua, no asumirse ni validarse de manera puntual. El motor Elastio Hunt Engine realiza inspecciones profundas de archivos en datos en producción, datos replicados y copias de seguridad para detectar programas maliciosos de secuestro de datos y otros tipos de software malicioso que han eludido las herramientas de prevención y detección. Se trata de recuperación que puede ser demostrada.

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