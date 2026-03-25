A SLB Industrializa IA para o Setor de Energia com a NVIDIA

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia de energia SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje a expansão de sua colaboração tecnológica com a NVIDIA para projetar e implantar infraestrutura e modelos de IA essenciais para o setor de energia.

O trabalho se concentra em três elementos estratégicos:

Design modular para data centers: A SLB atuará como parceira de design modular para as fábricas de IA NVIDIA DSX. Essa abordagem modular, na qual os componentes são fabricados fora das instalações da empresa, impulsionará o aumento da qualidade e da confiabilidade, além de reduzir custos, restrições de mão de obra e prazos de entrega. Também permite uma escalabilidade rápida e flexível, possibilitando que os clientes expandam a capacidade do data center rapidamente conforme a demanda cresce.

Fábrica de IA para Energia: A SLB trabalhará com a NVIDIA para desenvolver uma “Fábrica de IA para Energia”, um ambiente de referência alimentado por modelos de IA generativos específicos do domínio e IA agente em escala industrial. Isso será executado nas plataformas digitais da SLB para ajudar as empresas de energia a escalar a IA para seus dados e operações.

Computação acelerada para plataformas digitais da SLB: As empresas otimizarão o processamento de grandes conjuntos de dados e modelos de IA nas plataformas digitais da SLB usando a mais recente infraestrutura de IA da NVIDIA, com o objetivo de estabelecer novos padrões de desempenho e eficiência em aplicações de energia.

“Os vencedores em IA serão as empresas com os melhores dados, o conhecimento mais profundo do domínio e a capacidade de escalar”, disse Demos Pafitis, diretor de tecnologia da SLB. “Ao colaborar com a NVIDIA para impulsionar a construção modular de data centers e aproveitar nossa expertise no setor e nossas plataformas digitais, estamos permitindo que a indústria de energia implemente IA em escala e transforme dados operacionais em decisões mais inteligentes.”

“A IA está se tornando o motor de uma nova revolução industrial, e o setor de energia está na vanguarda”, disse Vladimir Troy, vice-presidente de Infraestrutura de IA da NVIDIA. “A construção da infraestrutura e dos modelos de domínio da Fábrica de IA é necessária para transformar grandes volumes de dados de energia em insights acionáveis ​​e acelerar sistemas de energia mais eficientes e sustentáveis.”

As empresas de energia geram vastas quantidades de dados operacionais em infraestrutura de subsolo, produção e energia, o que torna a tomada de decisões um tanto lenta e fragmentada. Ao combinar as bibliotecas NVIDIA Omniverse e os modelos abertos NVIDIA Nemotron com as plataformas digitais e de IA da SLB, a colaboração visa acelerar a transformação desses dados em insights acionáveis. O trabalho abrange aprendizado de máquina tradicional, IA generativa e tecnologias emergentes de IA agente, projetadas para melhorar o desempenho e dar suporte a sistemas de energia confiáveis, eficientes e com menor emissão de carbono.

O anúncio de hoje dá continuidade a uma parceria que começou em 2008, quando a computação acelerada da NVIDIA foi usada pela primeira vez para aprimorar o software de visualização de subsuperfície e de imagens sísmicas da SLB. Em 2024, as empresas anunciaram planos para desenvolver soluções de inteligência artificial generativa para o setor de energia, utilizando o software da NVIDIA integrado à plataforma digital Delfi™ e à plataforma de dados e IA Lumi™ da SLB.

Pontos principais

A SLB e a NVIDIA estão expandindo sua longa colaboração tecnológica para projetar e implementar infraestrutura e modelos de IA essenciais para o setor de energia.

A SLB atuará como parceira de projeto para data centers modulares de IA DSX, utilizando construção e implantação modulares e escaláveis ​​fora do local para reduzir os prazos de entrega.

A SLB e a NVIDIA desenvolverão uma “Fábrica de IA para Energia”, um ambiente de referência alimentado por modelos de IA generativa específicos do domínio e IA agente em escala industrial, executados nas plataformas digitais da SLB, para ajudar as empresas de energia a escalar a IA para seus dados e operações.

A colaboração otimizará o processamento de grandes conjuntos de dados e modelos de IA nas plataformas digitais da SLB, utilizando as mais recentes tecnologias da NVIDIA.

O trabalho ampliado se baseia em um relacionamento que começou em 2008 e reflete a mudança do setor da experimentação com IA para a implementação em escala empresarial.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e dimensionar novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de Advertência sobre Declarações Prospectivas:

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA — ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como “esperar”, “poder”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou aos benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções com relação à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas em relação à transição energética e às mudanças climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de atingir as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas globais; o cronograma ou o recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB, arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializem (ou as consequências de tal desenvolvimento se alterem), ou caso as premissas subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão divergir materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e a SLB se exime de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.