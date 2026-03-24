NetApp et Commvault renforcent la cyberrésilience en signant une alliance stratégique

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, et Commvault (NASDAQ : CVLT), un chef de file dans le domaine de la résilience unifiée à l’échelle de l’entreprise, ont annoncé avoir conclu une alliance stratégique en vue de proposer une solution puissante et intégrée pour la protection des données et la cyberrésilience des entreprises. Cette solution unifiée garantit résilience, sécurité et récupération rapide des données aux clients, tant pour les environnements sur site que dans le cloud. Elle offre ainsi aux organisations l’assurance que leurs données sont toujours disponibles, inaltérables et récupérables.

« Cette alliance renforce les positions de leader de NetApp et de Commvault sur le marché en pleine évolution de la cyberrésilience et de la protection des données », a déclaré Dallas Olson, directeur commercial chez NetApp. « Ensemble, nous aidons nos clients à rendre leurs infrastructures intelligentes et sécurisées en leur garantissant que leurs données seront toujours disponibles, protégées et récupérables, où qu’elles se trouvent. Nous élargissons ainsi notre portée commerciale commune et stimulons la croissance dans un secteur très demandeur. »

Les entreprises repensent actuellement leurs stratégies de cyberrésilience pour s’adapter à un monde dominé par l’IA, dans lequel les données non structurées et critiques connaissent une croissance exponentielle. Face à l’explosion des charges de travail liées à l’analyse de données, à l’IA, à la vidéo et à l’IdO, la résilience ne peut plus se contenter d’être uniquement réactive. La récupération après une attaque par rançongiciel ou toute autre forme de cybermenace doit être rapide, automatisée et intrinsèquement sécurisée. La résilience à grande échelle n’est plus une option ; elle est désormais essentielle pour assurer la conformité, la continuité opérationnelle et l’avantage concurrentiel.

Cette alliance répond à un besoin crucial, celui de renforcer la résilience grâce à une détection unifiée des cybermenaces et à une récupération après une attaque par rançongiciel. En associant les capacités de pointe de Commvault en matière de résilience, de protection et de récupération aux fonctionnalités de la plateforme de données de niveau entreprise de NetApp, dotée d’une intelligence intégrée et d’une détection des rançongiciels alimentée par l’IA, les deux entreprises créent une solution de cyberrésilience de bout en bout hautement différenciée.

« Les entreprises détectent souvent trop tard les cyberattaques de type rançongiciel, c’est-à-dire après qu’elles se soient propagées aux systèmes principaux et aux sauvegardes, ce qui entraîne un impact plus important, des temps d’arrêt plus longs et le non-respect des objectifs de temps de récupération », a déclaré Gagan Gulati, vice-président principal et directeur général du département Services de données chez NetApp. « Cette alliance entre Commvault et NetApp permet aux clients de mieux se défendre contre les attaques par rançongiciel et de s’en remettre en temps réel, de respecter les exigences de conformité et de garantir la continuité des activités dans les environnements hybrides. En combinant résilience éprouvée et capacités intégrées de détection et de réponse, nos clients communs ont l’assurance que leurs données sont disponibles, protégées et récupérables, où qu’elles se trouvent. »

Une architecture de récupération en boucle fermée avec la protection autonome contre les rançongiciels (Autonomous Ransomware Protection, ARP) de NetApp

Grâce à cette alliance, NetApp et Commvault sont en mesure de proposer conjointement une architecture de récupération en boucle fermée associant la détection précoce des signaux de rançongiciel à un processus de récupération automatisé et validé, déployable à grande échelle. Cette approche permet de réduire la perte de données maximale admissible et aide les entreprises à adopter une stratégie de résilience opérationnelle (ResOps) afin de se défendre de manière plus proactive contre les cyberattaques. En intégrant la solution ARP de NetApp, alimentée par l’IA, au stockage primaire, ainsi que la sauvegarde tenant compte des menaces et la fonctionnalité de récupération synthétique (« Synthetic Recovery ») de Commvault, les entreprises peuvent réduire les pertes de données à leur minimum, accélérer des récupérations complètes et retrouver leur confiance opérationnelle au moment où cela est le plus nécessaire. Cette offre conjointe permet également aux clients de bénéficier de fenêtres de récupération plus courtes, d’une meilleure conservation des données, d’une reprise des activités plus rapide et d’une réduction des coûts liés aux temps d’arrêt.

Les futurs projets d’innovation conjoints viseront notamment à exploiter la technologie de restauration ONTAP de NetApp pour réduire les pertes de données et accélérer encore la vitesse de récupération.

« La première étape pour renforcer la cyberrésilience de votre organisation est d’avoir la possibilité d’effectuer une récupération fiable et rapide », a déclaré Pranay Ahlawat, directeur de la technologie et de l’IA chez Commvault. « Ensemble, Commvault et NetApp détectent les attaques potentielles au plus près des données et permettent de prendre des décisions fiables en matière de récupération afin de restaurer les données rapidement, proprement et intégralement, à grande échelle. Nos clients communs pourront innover en toute sérénité, car ils savent que leurs données et leur entreprise resteront résilientes face aux perturbations. »

Pour en savoir plus sur NetApp et sa nouvelle collaboration avec Commvault, rendez-vous sur le stand de NetApp (n° S-2439) à la RSA Conference se tenant à San Francisco du 23 au 26 mars.

Ressources supplémentaires

À propos de Commvault

Commvault (NASDAQ : CVLT) est un chef de file dans le domaine de la résilience unifiée à l’échelle de l’entreprise. Dans un environnement de menaces en constante évolution, Commvault permet à ses clients d’être parés pour faire face à toute situation en unifiant la sécurité des données, la résilience des identités et la cyberrécupération, le tout à partir d’une plateforme unique native du cloud et optimisée par l’IA. Les clients font confiance à Commvault pour effectuer les récupérations les plus rapides et les plus complètes, non seulement de leurs données, mais aussi de l’ensemble de leurs activités. Conçue spécialement pour les entreprises agentiques, Commvault permet également aux organisations d’adopter l’IA en toute sécurité, tout en se protégeant contre les menaces liées à cette technologie.

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les principales organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd'hui, NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, aidant les clients à transformer les données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, la base unifiée, intelligente et de qualité professionnelle qui connecte, protège et active les données dans chaque cloud, charge de travail et environnement. Construit sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et notre système d'exploitation de pointe, et amélioré par l'automatisation grâce au moteur de données IA et à AFX, il offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

Ventilée au niveau de la conception, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans verrouillage. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise nativement intégrée dans les plus grands clouds du monde, la société donne aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection cohérentes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes - prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine percée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

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