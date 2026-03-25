NetApp et Elastio annoncent un partenariat afin d'offrir une résilience en profondeur face aux ransomwares

SAN JOSÉ, Californie et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), entreprise spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, et Elastio permettent aux entreprises de renforcer leur cyber-résilience grâce à une défense en profondeur qui s'étend du stockage de production aux données de récupération. Les équipes de sécurité doivent être prêtes à lutter contre les menaces à tous les niveaux de leur infrastructure technologique, notamment les ransomwares qui se sont infiltrés discrètement dans l'environnement de production avant d'être détectés et qui se cachent désormais dans les snapshots et les sauvegardes. Les ransomwares avancés sont conçus pour contourner les outils de prévention, se déplacer silencieusement dans l'environnement de production, rester en deçà des seuils de détection et atteindre les données de sauvegarde avant qu'une alerte ne soit déclenchée.

« En effectuant la migration de notre infrastructure, il était impératif de garantir un niveau de sécurité et d'assurance optimal pour nos sauvegardes », explique Marc Crudgington, vice-président de l'infrastructure informatique et RSSI chez Crane WW Logistics. « Dès le premier jour, Elastio a assuré une inspection continue de nos sauvegardes, instaurant la confiance en notre capacité de récupération. C'est le niveau d'exigence que nous nous imposons. »

Les entreprises intègrent la solution « Elastio Provable Recovery Control » au sein du « NetApp Ransomware Resilience Service », optimisé par Elastio, en y ajoutant une inspection approfondie des fichiers de snapshots. L'ensemble du service assure une résilience complète, de la détection des ransomwares à la récupération, grâce à des points de récupération vérifiés comme sains en continu.

« Le stockage doit être intégré à toute stratégie de cybersécurité globale », déclare Gagan Gulati, vice-président senior et directeur général des services de données chez NetApp. « En protégeant les données là où elles se trouvent, nous faisons du stockage une priorité pour lutter contre les cybermenaces telles que les ransomwares. Cependant, les enjeux liés à la résilience et à la continuité des activités sont trop importants pour ne reposer que sur une seule couche de défense. Notre collaboration avec Elastio nous permet d'offrir aux entreprises un outil supplémentaire pour protéger leur actif le plus précieux : leurs données. »

Une nouvelle couche de défense au sein du NetApp Ransomware Resilience Service

NetApp Ransomware Resilience Service : cette technologie détecte et stoppe les ransomwares au niveau des données en temps réel, prend des snapshots immuables, guide la récupération et évalue en continu le niveau de protection contre les ransomwares dans l'ensemble des environnements ONTAP ® . Elle comprend la détection comportementale via la protection autonome contre les ransomwares (ARP).

cette technologie détecte et stoppe les ransomwares au niveau des données en temps réel, prend des snapshots immuables, guide la récupération et évalue en continu le niveau de protection contre les ransomwares dans l'ensemble des environnements ONTAP . Elle comprend la détection comportementale via la protection autonome contre les ransomwares (ARP). Elastio Provable Recovery Control : inspection approfondie des fichiers de snapshots ONTAP, qui détectent les ransomwares zero-day, les malwares en phase d'installation et les corruptions furtives ayant échappé aux contrôles de périmètre. Aucun agent n'est requis et les derniers points de récupération sains connus sont validés en continu.

Grâce à cette collaboration, les deux entreprises renforcent la cyber-résilience de leurs clients en intégrant Elastio Provable Recovery Control directement au sein de NetApp Ransomware Resilience Service, sans achat distinct ni modification de l'architecture.

« La plupart des entreprises découvrent que leurs données de récupération sont compromises au pire moment : pendant un incident en cours », déclare Naj Husain, CEO d'Elastio. « À ce stade, la question de savoir si les sauvegardes sont fiables n'est plus théorique. Notre solution conjointe y répond en continu, avant même qu'un incident ne l'impose. »

Disponibilité

« NetApp Ransomware Resilience Service », optimisé par Elastio, sera disponible prochainement. Les entreprises souhaitant y accéder en avant-première sont invitées à contacter leur représentant NetApp ou Elastio afin d'évaluer leur niveau actuel de reprise d'activité après incident.

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les principales organisations mondiales à naviguer dans le changement, de l’essor du stockage d’entreprise à l’ère intelligente définie par les données et l’IA. Aujourd'hui, NetApp est la société d'infrastructure de données intelligente, aidant les clients à transformer les données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données NetApp, la base unifiée, intelligente et de qualité professionnelle qui connecte, protège et active les données dans chaque cloud, charge de travail et environnement. Construit sur la puissance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel de gestion de données et notre système d'exploitation de pointe, et amélioré par l'automatisation grâce au moteur de données IA et à AFX, il offre observabilité, résilience et intelligence à grande échelle.

Ventilée au niveau de la conception, la plateforme de données NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle afin que les entreprises puissent se moderniser plus rapidement, évoluer efficacement et innover sans verrouillage. En tant que seule plateforme de stockage d’entreprise nativement intégrée dans les plus grands clouds du monde, la société donne aux organisations la liberté d’exécuter n’importe quelle charge de travail n’importe où avec des performances, une gouvernance et une protection cohérentes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes - prêtes à se défendre contre les menaces, prêtes à alimenter l’IA et prêtes à mener la prochaine percée. C’est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer l’intelligence en avantage.

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À propos d'Elastio

Elastio propose une cyber-résilience active, une philosophie de sécurité fondée sur un principe fondamental : la récupération doit être prouvée en permanence et non testée périodiquement ou présumée. Le moteur de recherche Elastio effectue une inspection approfondie des fichiers sur les données en direct, les données répliquées et les sauvegardes afin de détecter les ransomwares et les malwares ayant échappé aux outils de prévention et de détection. Une capacité de récupération que vous pouvez prouver.

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