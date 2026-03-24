Vonage und ServiceNow bauen ihre Partnerschaft aus

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, Teil von Ericsson (NASDAQ: ERIC), gab heute die Einführung seiner nativen Integration mit ServiceNow Voice bekannt, die auf der ServiceNow-KI-Plattform basiert und Sprach- und Echtzeit-KI-Funktionen der Enterprise-Klasse direkt in die ServiceNow-Workflows für Kundenservice-Management (CSM) und IT Service Management (ITSM) für Kunden von Vonage Contact Center (VCC) einbettet. Vonage bietet eine einheitliche Serviceumgebung für Kundenservice- und IT-Support-Teams in Unternehmen, die es Agenten ermöglicht, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig die Service-Performance zu verbessern.

Die Integration von VCC in ServiceNow bindet Echtzeit-Sprach- und KI-Funktionen in Unternehmens-Workflows ein und stellt den Agenten damit die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um den Fallverlauf zu optimieren, Workflows zu automatisieren und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Durch die Vonage-Integration können Anrufe automatisch die Kategorisierung von Vorfällen auslösen, Subflows im ServiceNow Flow Designer initiieren und Daten zur Problemlösung in Echtzeit aktualisieren. Dies trägt dazu bei, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Wiederherstellung des Service zu beschleunigen, ohne dass die Agenten die ServiceNow-KI-Plattform verlassen müssen.

„Das Vonage Contact Center ist bekannt für seine tiefgreifenden Integrationen mit führenden Customer-Relationship-Management-Tools, die Unternehmen in die Lage versetzen, die Produktivität der Agenten zu steigern und die Kundenbindung zu vertiefen“, sagte Reggie Scales, Präsident und Leiter des Geschäftsbereichs Applications bei Vonage. „Durch die Erweiterung unserer bestehenden VCC for ServiceNow-Lösung um nativ integrierte Sprachfunktionen bieten wir eine einzigartige Kombination aus Sprach-, Digital-, KI- und Echtzeit-Interaktion für das Workflow-Management in Unternehmen und ein verbessertes Kundenerlebnis.“

Da Unternehmen zunehmend auf KI-gesteuerte Automatisierung innerhalb von ServiceNow setzen, stellt die direkte Einbettung hochwertiger Sprachdaten in Workflows sicher, dass generative KI-Tools wie die Now Assist Gen-AI-Funktionen von ServiceNow mit einem vollständigeren und genaueren Interaktionskontext arbeiten.

„Kunden sehen den größten Nutzen, wenn eine gemeinsame Vision auf sich ergänzende Stärken trifft. Mit Vonage erschließen wir das volle Potenzial intelligenter Agenten, um Workflows zu transformieren“, sagte Alix Douglas, Group Vice President, Partner Solutions bei ServiceNow. „Das auf der ServiceNow-KI-Plattform basierende Vonage Contact Center ermöglicht es Unternehmen, KI mit Agenten in die Praxis umzusetzen, die die Problemlösung beschleunigen, den manuellen Aufwand reduzieren und konsistentere, vernetzte Serviceerlebnisse bieten. Gemeinsam setzen wir Intelligenz in sinnvolle Ergebnisse um.“

Zu den wichtigsten Funktionen, die durch die Integration von VCC mit ServiceNow Voice ermöglicht werden, gehören:

Einheitliches Agenten-Erlebnis: Agenten bleiben vollständig und nativ in ServiceNow CSM und ITSM integriert, wodurch das Wechseln zwischen Bildschirmen entfällt und die manuelle Dateneingabe reduziert wird.

KI-gestützte Produktivität: Durch die Nutzung von KI-Funktionen wie Echtzeit-Transkription trägt die Integration dazu bei, die Produktivität der Agenten zu steigern und die Kundeninteraktionen zu verbessern.

Nahtlose Workflow-Automatisierung: Live-Anrufe werden direkt mit dem Fall- und Vorfallmanagement sowie der Automatisierung verknüpft, sodass Vorfälle automatisch aktualisiert werden und Workflows in Echtzeit voranschreiten können.

Verbesserter KI-Kontext: Strukturierte Sprachdaten werden direkt in ServiceNow-Datensätze eingebettet, wodurch generative KI-Tools – darunter ServiceNows Now Assist – durch einen vollständigeren und genaueren Interaktionskontext gestärkt werden.

„Angesichts der stetig steigenden Nachfrage nach nahtlosen, durchgängigen Kundenerlebnissen erfüllt die Integration von Vonage Contact Center einen entscheidenden Bedarf, indem sie Sprach- und KI-Funktionen auf Unternehmensniveau direkt in ServiceNow-Workflows einbettet. Vonage überwindet die traditionelle Kluft zwischen digitalen und Live-Interaktionen und sorgt dafür, dass Sprache zu einer nahtlosen Fortsetzung der Customer Journey wird, anstatt einen störenden Neustart darzustellen“, sagte Mila D’Antonio, Principal Analyst, Customer Engagement, bei Omdia. „Der Ansatz von Vonage mit ServiceNow optimiert nicht nur Workflows, sondern verbessert auch das gesamte Erlebnis für Kunden und Agenten und erfüllt damit die wachsende Nachfrage nach Effizienz und Personalisierung bei der Servicebereitstellung.“

Erleben Sie die Integration von Vonage und ServiceNow Voice live auf der kommenden Channel Partners Conference & Expo vom 13. bis 16. April 2026 und auf der ServiceNow Knowledge vom 5. bis 7. Mai 2026 – beide Veranstaltungen finden im Venetian Resort and Expo in Las Vegas, NV, statt.

Über Vonage

Vonage, ein Teil von Ericsson, entwickelt Technologien, die Unternehmen und Entwickler in die Lage versetzen, in der nächsten Ära der digitalen Transformation eine führende Rolle zu übernehmen. Seine KI-gestützten Plattformen und Tools ermöglichen neue Wertschöpfung und innovative Kundenerlebnisse über Mobilfunknetze und die Cloud hinweg.

Das Technologieportfolio des Unternehmens umfasst Netzwerk-APIs, CPaaS-, CCaaS- und UCaaS-Lösungen. Vonage genießt das Vertrauen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und wird von Entwicklern auf der ganzen Welt geschätzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede digitale Interaktion neu zu gestalten.

Vonage ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ericsson (NASDAQ: ERIC) und gehört zum Geschäftsbereich Global Communications Platform (BGCP) der Ericsson-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.vonage.com und folgen Sie @Vonage.

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