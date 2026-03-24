NetApp y Commvault impulsan la ciberresiliencia con una alianza estratégica

SAN JOSÉ, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), la compañía de infraestructura de datos inteligente, y Commvault (NASDAQ: CVLT), líder en resiliencia unificada a escala empresarial, anunciaron hoy una alianza estratégica para ofrecer una solución integrada y potente para la protección de datos empresariales y la ciberresiliencia. Esta solución permite la resiliencia, la seguridad y la recuperación rápida para los clientes en entornos locales y en la nube, brindando a las organizaciones la confianza de que sus datos siempre estarán disponibles, serán inmutables y recuperables.

“Esta alianza refuerza el liderazgo de NetApp y Commvault en el mercado de la ciberresiliencia y la protección de datos en rápida evolución”, comentó Dallas Olson, director comercial de NetApp. “Juntos ayudamos a nuestros clientes a que su infraestructura sea inteligente y segura para que tengan la certeza de que sus datos siempre están disponibles, protegidos y puedan recuperarse, independientemente de dónde se encuentren. Al mismo tiempo, ampliamos nuestro alcance comercial conjunto e impulsamos el crecimiento en un segmento de alta demanda”.

Las empresas están rediseñando sus estrategias de ciberresiliencia para un mundo impulsado por la IA, donde los datos no estructurados y de misión crítica crecen a una escala sin precedentes. Dado el aumento exponencial de las cargas de trabajo de análisis, IA, video e IoT, la resiliencia ya no puede ser reactiva. La recuperación ante el ransomware y las ciberamenazas debe ser rápida, automatizada e intrínsecamente segura. La resiliencia a gran escala ahora es fundamental, no opcional, para el cumplimiento normativo, la continuidad operativa y la ventaja competitiva.

Esta alianza responde a una necesidad crítica de escalar la resiliencia mediante la detección unificada de ciberataques y la recuperación ante ransomware. Al combinar las capacidades líderes de resiliencia, protección y recuperación de Commvault con la plataforma de datos empresarial de NetApp, que incorpora inteligencia artificial y detección de ransomware basada en IA, ambas compañías crean una solución de ciberresiliencia integral y altamente diferenciada.

“A menudo, las organizaciones detectan los ciberataques como el ransomware demasiado tarde, cuando ya se han propagado por los sistemas principales y las copias de seguridad, lo que genera un mayor alcance, tiempos de inactividad prolongados e incumplimiento de los objetivos de recuperación”, explicó Gagan Gulati, vicepresidente sénior y director general de Servicios de Datos de NetApp. “La alianza entre Commvault y NetApp permitirá a los clientes defenderse y recuperarse de los ataques de ransomware en tiempo real, cumplir con los requisitos normativos y garantizar la continuidad del negocio en entornos híbridos. Al combinar resiliencia probada con capacidades integradas de detección y respuesta, nuestros clientes conjuntos podrán tener la tranquilidad de que sus datos estarán disponibles, protegidos y podrán recuperarse, independientemente de dónde se encuentren”.

Arquitectura de recuperación de circuito cerrado con NetApp Autonomous Ransomware Protection (ARP)

Gracias a esta alianza, NetApp y Commvault ofrecen una arquitectura de recuperación de circuito cerrado que combina detección temprana de ransomware con un flujo de trabajo de recuperación automatizado y validado a gran escala. Este enfoque optimiza los objetivos de punto de recuperación (RPO) y ayuda a las organizaciones a adoptar una estrategia de resiliencia operativa (ResOps) para una defensa más proactiva contra los ciberataques. Al integrar la solución ARP con IA de NetApp en el almacenamiento principal, junto con la copia de seguridad con detección de amenazas y la Recuperación Sintética de Commvault, las organizaciones minimizan la pérdida de datos, aceleran las recuperaciones completas y recuperan la confianza operativa cuando más importa. Además, esta oferta conjunta permite a los clientes reducir los tiempos de reversión y mejorar la preservación de datos, lo que se traduce en una reanudación de las operaciones más rápida y menores costos por tiempo de inactividad.

Las futuras innovaciones conjuntas incluirán el aprovechamiento de la tecnología de restauración NetApp ONTAP como objetivo para reducir aún más la pérdida de datos y mejorar significativamente la velocidad de recuperación.

“El primer paso para fortalecer la ciberresiliencia en su organización es la capacidad de recuperarse con confianza y rapidez“, comentó Pranay Ahlawat, director de tecnología e IA de Commvault. “Juntos, Commvault y NetApp detectan posibles ataques cerca de los datos y toman decisiones de recuperación confiables para restaurar los datos de forma rápida, prolija y completa a gran escala. Nuestros clientes conjuntos podrán innovar con la seguridad de que sus datos y su negocio serán resilientes ante cualquier interrupción“.

Para obtener más información sobre NetApp y la nueva colaboración con Commvault, visite el stand de NetApp n.° S-2439 en la Conferencia RSA que se celebrará en San Francisco del 23 al 26 de marzo.

Recursos adicionales

Acerca de Commvault

Commvault (NASDAQ: CVLT) es líder en resiliencia unificada a escala empresarial. En un entorno de amenazas en constante evolución, Commvault mantiene a sus clientes preparados unificando la seguridad de los datos, la resiliencia de identidades y la recuperación ante ciberataques en una plataforma nativa en la nube con inteligencia artificial. Los clientes confían en Commvault para realizar las recuperaciones más rápidas y completas, no solo de sus datos, sino de todo su negocio. Diseñado específicamente para empresas con agentes, Commvault también permite a las organizaciones adoptar la IA de forma segura, protegiéndose al mismo tiempo contra las amenazas impulsadas por la IA.

Acerca de NetApp

Durante más de tres décadas, NetApp ayudó a las organizaciones líderes mundiales a afrontar los cambios, desde el auge del almacenamiento empresarial hasta la era inteligente definida por los datos y la inteligencia artificial. Hoy en día, NetApp es la empresa de infraestructura de datos inteligente que ayuda a los clientes a convertir los datos en un catalizador para la innovación, la resiliencia y el crecimiento.

En el centro de esa infraestructura se encuentra la plataforma de datos de NetApp, una base unificada, inteligente y de nivel empresarial que conecta, protege y activa los datos en todas las nubes, cargas de trabajo y entornos. Basada en la potencia probada de NetApp ONTAP, nuestro software y sistema operativo líder en gestión de datos, y mejorada por la automatización a través de AI Data Engine y AFX, ofrece observabilidad, resiliencia e inteligencia a gran escala.

Diseñada para estar desagregada, la plataforma de datos de NetApp separa el almacenamiento, los servicios y el control para que las empresas puedan modernizarse con mayor rapidez, escalar de manera eficiente e innovar sin ataduras. Como única plataforma de almacenamiento empresarial integrada de forma nativa en las nubes más grandes del mundo, ofrece a las organizaciones la libertad de ejecutar cualquier carga de trabajo en cualquier lugar con un rendimiento, una gobernanza y una protección constantes.

Con NetApp, los datos siempre están listos: listos para defenderse de las amenazas, listos para impulsar la inteligencia artificial y listos para impulsar el próximo avance. Por eso las empresas más innovadoras del mundo confían en NetApp para convertir la inteligencia en ventaja.

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