ネットアップとコムボールト、戦略的提携によりサイバー・レジリエンスを強化

カリフォルニア州サンノゼ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- インテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業であるネットアップ（NetApp®）（NASDAQ：NTAP）と、エンタープライズ規模における統合レジリエンス分野のリーダーであるコムボールト（Commvault）（NASDAQ：CVLT）は、エンタープライズ向けデータ保護およびサイバー・レジリエンスを実現する強力かつ統合されたソリューションを提供するための戦略的提携を発表しました。この統合ソリューションは、オンプレミスおよびクラウド環境全体にわたり、顧客に対してレジリエンス、セキュリティー、迅速な復旧を可能にし、データが常に利用可能で、改ざん不能であり、復旧可能であるという確信を組織に与えます。

「この提携は、急速に進化するサイバー・レジリエンスおよびデータ保護市場におけるネットアップとコムボールトのリーダーシップをさらに強化するものです」と、ネットアップの最高商務責任者（CCO）であるダラス・オルソンは述べました。「両社は連携することで、顧客のインフラをよりインテリジェントかつセキュアにすることを支援し、データがどこに存在していても常に利用可能で保護され、復旧可能であるという確信を提供しています。同時に、共同の市場開拓力を拡大し、需要の高い分野での成長を推進しています。」

企業は、非構造化かつミッションクリティカルなデータが前例のない規模で増大するAI主導の世界において、サイバー・レジリエンス戦略を再構築しています。分析、AI、動画、IoTのワークロードが急増する中、レジリエンスはもはや事後対応型であってはなりません。ランサムウェアやサイバー脅威からの復旧には、迅速性、自動化、そして設計段階からの高い安全性が求められます。大規模なレジリエンスは、コンプライアンス対応、業務継続性、競争優位性を支える基盤として、もはや選択肢ではなく不可欠な要素となっています。

本提携は、統合されたサイバー検知およびランサムウェア復旧を通じてレジリエンスを大規模に拡張するという重要なニーズに対応するものです。コムボールトの業界をリードするレジリエンス、保護および復旧機能と、組み込みインテリジェンスおよびAIを活用したランサムウェア検知機能を備えたネットアップのエンタープライズグレードのデータ・プラットフォームを組み合わせることで、両社は高度に差別化されたエンドツーエンドのサイバー・レジリエンス・ソリューションを実現します。

「企業は、ランサムウェアなどのサイバー攻撃を手遅れになってから検知することが少なくありません。攻撃はその時点で主要システムやバックアップ全体に拡散しており、その結果、影響範囲の拡大、ダウンタイムの長期化、さらには目標復旧時間の未達につながります」と、ネットアップのデータサービス部門シニアバイスプレジデント兼ゼネラル・マネジャーであるガガン・グラティは述べました。「コムボールトとネットアップの提携により、顧客がランサムウェア攻撃に対してリアルタイムで防御し、復旧できるようにするとともに、コンプライアンス要件への対応を支援し、ハイブリッド環境全体にわたる事業継続性の確保に貢献します。実証済みのレジリエンスと組み込み型の検知および対応機能を組み合わせることで、両社の共同顧客は、データがどこに存在していても常に利用可能で保護され、かつ復旧可能であるという安心感を得ることができます。」

ネットアップの「Autonomous Ransomware Protection（ARP）」を活用したクローズドループ・リカバリー・アーキテクチャー

本提携により、ネットアップとコムボールトは、ランサムウェアの早期検知シグナルと、自動化された検証済みの復旧ワークフローを大規模に組み合わせたクローズドループ・リカバリー・アーキテクチャーを提供します。このアプローチにより、RPO（目標復旧時点）の最適化が可能になり、組織がサイバー攻撃に対してよりプロアクティブに防御するためのResilience Operations（ResOps）戦略を採用できるよう支援します。プライマリストレージ上に統合されたネットアップのAI活用ARPと、コムボールトの脅威対応型バックアップおよびSynthetic Recoveryを統合することで、組織はデータ損失を最小限に抑え、完全な復旧を迅速化し、最も重要な局面で業務継続への自信を取り戻すことができます。さらに、この共同ソリューションにより、ロールバック時間の短縮やデータ保全の向上が可能となり、迅速な業務再開とダウンタイムコストの低減に貢献します。

今後の共同イノベーションには、ネットアップのONTAPリストア技術を復旧先として活用することで、データ損失をさらに低減し、復旧速度を大幅に向上させる取り組みが含まれます。

「組織におけるサイバー・レジリエンス構築の第一歩は、信頼性とスピードをもって復旧できることにあります」と、コムボールトの最高技術責任者兼AI責任者であるプラネイ・アラワットは述べました。「コムボールトとネットアップは連携することで、データに近いレイヤーで潜在的な攻撃を検知し、信頼できる復旧判断を行うことで、大規模環境において迅速かつクリーンで完全なデータ復旧を実現します。両社の共同顧客は、混乱に直面した場合でも、自社のデータと事業がレジリエンスを維持できるという確信のもと、安心してイノベーションを推進できるようになります。」

ネットアップ、およびコムボールトとの新たな協業の詳細については、サンフランシスコで3月23日から26日まで開催されるRSA Conferenceのネットアップブース（#S-2439）にお越しください。

追加リソース

コムボールトについて

コムボールト（NASDAQ：CVLT）は、エンタープライズ規模で統合レジリエンスを提供するリーダーです。絶えず進化する脅威環境において、コムボールトは、クラウドネイティブでAI対応の単一プラットフォーム上でデータ・セキュリティー、アイデンティティー・レジリエンス、およびサイバー・リカバリーを統合し、顧客が常に備えた状態を維持できるようにします。顧客はコムボールトを信頼し、自社データだけでなく事業全体においても、最も迅速かつ完全な復旧を託しています。エージェント型エンタープライズ向けに設計されたコムボールトは、AI主導の脅威から組織を保護しながら、安全にAIを活用できるよう支援します。

ネットアップについて

ネットアップは30年以上にわたり、エンタープライズ・ストレージの台頭からデータやAIの活用によるインテリジェントな時代へと、世界中の大手組織がこうした変化を乗り切る支援をしてきました。今日、当社はインテリジェント・データ・インフラストラクチャー企業として、データをイノベーション、レジリエンス、成長の促進要因へと変えられるよう顧客をサポートしています。

ネットアップのデータ・プラットフォームは、そのインフラの中核を成す存在であり、あらゆるクラウド、ワークロード、環境においてデータの接続・保護・活用を可能にする、エンタープライズ・グレードの統合型インテリジェント・プラットフォームです。実績のある当社の主力データ管理ソフトウエア兼OSである「NetApp ONTAP」上に構築され、AIデータ・エンジンおよびAFXを通じたオートメーションによって強化されており、大規模なオブザーバビリティー、レジリエンス、そしてインテリジェンスを提供します。

設計面で細分化されたネットアップのデータ・プラットフォームは、ストレージ、サービス、管理を分離することで、企業による、より迅速な近代化、効率的な拡張、ロック・インに囚われないイノベーションの実現を支援します。唯一、世界最大のクラウドにネイティブに組み込まれたエンタープライズ・ストレージ・プラットフォームとして、組織は、一貫したパフォーマンス、ガバナンス、そして保護を確保しながら、あらゆるワークロードをどこでも自由に実行することができます。

ネットアップでデータを常に脅威から守り、AIを活用し、新たなる技術革新を推進する体制を整えることができます。これこそが、世界中の先進的な企業が当社を信頼し、インテリジェンスを強みに変えている理由です。

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