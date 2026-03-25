Xsolla en Stevenage FC lanceren een liefdadigheidscampagne met SpecialEffect om gamen voor iedereen toegankelijk te maken

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd bedrijf gericht op de handel in videogames dat ontwikkelaars helpt om hun games te lanceren, te laten groeien en te gelde te brengen, sloot een samenwerkingsverband met Stevenage FC om een liefdadigheidscampagne met SpecialEffect te lanceren in het Verenigd Koninkrijk, een liefdadigheidsactie om iedereen te helpen om van videogames te kunnen genieten.

Via de 'Official Partnership' van Stevenage FC schenkt Xsolla de kit voor de wedstrijd van 6 april tegen Blackpool. SpecialEffect wordt het primaire merk van de kit voor de wedstrijd en ontvangt een percentage van de verkoop van de truitjes in aanloop op de wedstrijd en verder tijdens de rest van het seizoen. Xsolla zal schenkingen uit de verkoop van deze truitjes voorzien, met als doel de geldmiddelen te gebruiken om tot 50 Accessible Setups te verschaffen aan gehandicapte gamers op het einde van het seizoen 2025-2026, en om programma's te steunen in aanloop op het 50e jubileumseizoen van Stevenage FC in 2026-2027.

Dit programma weerspiegelt Xsolla’s engagement om positieve verandering te bevorderen en games beschikbaar te maken zodat iedereen ervan kan genieten.

“Gamen is voor iedereen - geen barrières, geen beperkingen,” verklaart Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer van Xsolla. “SpecialEffect steunen is in lijn met onze missie om gamen voor iedereen toegankelijk te maken. Door deel uit te maken van hun missie, kunnen we helpen om te verzekeren dat iedereen de kans krijgt om te spelen, met anderen te connecteren en de vreugde en gebondenheid te ervaren die videogames bezorgen.”

“De Club heeft een nauwe verbondenheid met gamers. Voor ons is dit dan ook een voor de hand liggend partnerschap,” aldus Stuart Dinsey, directeur van Stevenage FC. “Het werk dat SpecialEffect verricht is werkelijk transformatief: het helpt mensen om isolement te bestrijden via oogfixatietechnologie, op maat gemaakte controllers, tewerkstellingstherapeuten en dergelijke meer. We zullen ons steeds groter wordende bereik aanwenden om dit te steunen.”

Liam Lawler, Partnership Manager van SpecialEffect, voegt hieraan toe: “We zijn ongelooflijk dankbaar en vereerd dat we als liefdadigheidspartner van Stevenage FC werden uitverkoren. De vrijgevigheid van Xsolla om 50 accessible setups te schenken en SpecialEffect voor de derde kit centraal te stellen, vormt een krachtige getuigenis van onze gedeelde missie om gamen toegankelijk te maken. Op de derde kit staan is een krachtig platform om vitale geldmiddelen op te halen en bewustzijn te wekken. We zijn enthousiast om samen te werken teneinde een blijvende impact te maken op het groeiende aantal jonge gamers met een handicap waarmee SpecialEffect werkt en die zij een helpende hand aanreiken.”

Voor meer informatie over de liefdadigheidscampagne en hoe Xsolla helpt om gamen voor iedereen toegankelijk te maken, gaat u naar: https://xsolla.pro/charity-campaign

Om de impact te zien die games op alle mensen heeft: bekijk Rodney’s Story: https://xsolla.pro/RodneysStory

Om het SpecialEffect-truitje van Stevenage FC te kopen, gaat u naar: https://xsolla.pro/shop-kit

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Over SpecialEffect

De in de UK gevestigde liefdadigheidsvereniging SpecialEffect brengt plezier en inclusie terug in het leven van mensen met een lichamelijke handicap door hen te helpen videogames te spelen. Hiervoor bestaat er geen uniforme manier, daarom past ons beoordelingsteam van specialisten technologie geval per geval aan om echt gepersonaliseerde gaming controle setups te creëren en aan te bieden, zodat mensen van alle leeftijden de games waar zij van houden naar hun beste vermogen kunnen spelen. We delen alles wat we leren via advies en toegankelijkheidsmiddelen voor spelers en ontwikkelaars over de hele wereld, en al onze steun is volledig gratis. We willen gewoon alles doen wat nodig is om de levenskwaliteit te verbeteren voor zoveel mogelijk gamers over de hele wereld. Meer informatie vindt u op http://www.specialeffect.org.uk

Over Stevenage FC

Stevenage Football Club is een professionele voetbalclub die in 1976 werd opgericht en Hertfordshire, Engeland, als thuisbasis heeft. Momenteel speelt de club in EFL League One. Stevenage FC kan prat gaan op een geschiedenis van verwezenlijkingen op en buiten het speelveld, en staat bekend om zijn sterke aandacht voor gemeenschapsvorming en gepassioneerde supporters. De inzet van de club voor uitmuntendheid overstijgt voetbal, gezien het actieve engagement in talloze gemeenschaps- en liefdadigheidsactiviteiten. stevenagefc.com

